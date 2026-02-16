Крабовые палочки – один из самых бюджетных и вкусных продуктов для приготовления вкусных салатов, закусок. Еще из них получится очень сытная намазка.

Кулинар поделилась в Instagram рецептом очень вкусной закуски "Крабовые цветы", которая готовится 5 минут.

Ингредиенты:

гренки – 1 п.

яйца – 3 шт.

плавленые сырки – 2 шт.

чеснок – 2-3 зуб.

майонез – 2-3 ст.л.

специи: соль, перец – по вкусу

крабовые палочки – 6-7 шт.

горошек/кукуруза/гранат

микрогрин/зелень

Способ приготовления:

1. Яйца отварить, остудить и натереть на мелкую терку. Также натереть слегка подмороженные плавленые сырки. Вымешать до однородности с выдавленным чесноком, майонезом и специями.

2. Этой смесью намазать гренки.

3. Украсить порезанными тонкими ломтиками крабовых палочек в виде лепестков цветка. Внутрь выложить зернышки гороха/кукурузы/граната. Дополнительно украсить веточками зелени.

