Закуска "Крабовые цветы" за 5 минут: делимся рецептом эффектного блюда
Крабовые палочки – один из самых бюджетных и вкусных продуктов для приготовления вкусных салатов, закусок. Еще из них получится очень сытная намазка.
Кулинар поделилась в Instagram рецептом очень вкусной закуски "Крабовые цветы", которая готовится 5 минут.
Ингредиенты:
- гренки – 1 п.
- яйца – 3 шт.
- плавленые сырки – 2 шт.
- чеснок – 2-3 зуб.
- майонез – 2-3 ст.л.
- специи: соль, перец – по вкусу
- крабовые палочки – 6-7 шт.
- горошек/кукуруза/гранат
- микрогрин/зелень
Способ приготовления:
1. Яйца отварить, остудить и натереть на мелкую терку. Также натереть слегка подмороженные плавленые сырки. Вымешать до однородности с выдавленным чесноком, майонезом и специями.
2. Этой смесью намазать гренки.
3. Украсить порезанными тонкими ломтиками крабовых палочек в виде лепестков цветка. Внутрь выложить зернышки гороха/кукурузы/граната. Дополнительно украсить веточками зелени.
