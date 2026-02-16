Закуска "Крабовые цветы" за 5 минут: делимся рецептом эффектного блюда

Ирина Мельниченко
Кулинария
1 минута
1,2 т.
Закуска 'Крабовые цветы' за 5 минут: делимся рецептом эффектного блюда

Крабовые палочки – один из самых бюджетных и вкусных продуктов для приготовления вкусных салатов, закусок. Еще из них получится очень сытная намазка.

Закуска "Крабовые цветы" за 5 минут: делимся рецептом эффектного блюда

Кулинар поделилась в Instagram рецептом очень вкусной закуски "Крабовые цветы", которая готовится 5 минут. 

Ингредиенты: 

  • гренки – 1 п.
  • яйца – 3 шт.
  • плавленые сырки – 2 шт.
  • чеснок – 2-3 зуб.
  • майонез – 2-3 ст.л.
  • специи: соль, перец – по вкусу
  • крабовые палочки – 6-7 шт.
  • горошек/кукуруза/гранат
  • микрогрин/зелень

Способ приготовления: 

1. Яйца отварить, остудить и натереть на мелкую терку. Также натереть слегка подмороженные плавленые сырки. Вымешать до однородности с выдавленным чесноком, майонезом и специями.

Закуска "Крабовые цветы" за 5 минут: делимся рецептом эффектного блюда

2. Этой смесью намазать гренки.

Закуска "Крабовые цветы" за 5 минут: делимся рецептом эффектного блюда

3. Украсить порезанными тонкими ломтиками крабовых палочек в виде лепестков цветка. Внутрь выложить зернышки гороха/кукурузы/граната. Дополнительно украсить веточками зелени.

Закуска "Крабовые цветы" за 5 минут: делимся рецептом эффектного блюда

