Закуска "Мимоза" для пасхального стола: рецепт эффектной закуски за 5 минут
Если вы хотите по-настоящему удивить гостей, приготовьте вкусную и эффектную закуску "Мимоза", для которой понадобится минимум продуктов и усилий, но вкус блюда будет потрясающим.
Кулинар поделилась в Instagram рецептом очень вкусной и эффектной закуски "Мимоза" для праздничного стола.
Ингредиенты:
- семена кунжута 100 г
- консерва сардина 1 банка
- картофель отварной 1 шт.
- морковь отварная 1 шт.
- яйца отварные 4 шт.
- яйца перепелиные 6-7 шт.
- сыр твердый 100 г
- зеленый лук 20-30 г
- майонез 2-3 ст. л.
- соевый соус 1 ст. л.
- соль по вкусу
- укроп 2 веточки
Способ приготовления:
1. На мелкую терку натереть отварные картофель и морковь, твердый сыр и переложить в миску глубокую. В вареном яйце белок отделить от желтка и натереть белок на мелкую терку и переложить в миску. Мелко нарезать лук зеленый и переложить в миску. С сардины слить жидкость и переложить в миску. Добавить майонез, соль и перец по вкусу, соевый соус и все перемешать.
2. Кунжут обжарить на сухой сковороде до золотистого цвета, переложить в миску. Желтки натереть на мелкую терку и также переложить в миску.
3. Формируем заготовки. Внутрь вставить перепиши не яйцо по желанию и сформировать заготовку в виде морковки. Обваливать сначала в желтке, а затем в кунжутных семечках.
4. Верху сделать отверстие и вставить укроп, чтобы было похоже на морковку.
