Закуска "Мимоза" для пасхального стола: рецепт эффектной закуски за 5 минут

Ирина Мельниченко
Кулинария
1 минута
717
Если вы хотите по-настоящему удивить гостей, приготовьте вкусную и эффектную закуску "Мимоза", для которой понадобится минимум продуктов и усилий, но вкус блюда будет потрясающим. 

Кулинар поделилась в Instagram рецептом очень вкусной и эффектной закуски "Мимоза" для праздничного стола.

Ингредиенты:

  • семена кунжута 100 г
  • консерва сардина 1 банка
  • картофель отварной 1 шт.
  • морковь отварная 1 шт.
  • яйца отварные 4 шт.
  • яйца перепелиные 6-7 шт.
  • сыр твердый 100 г
  • зеленый лук 20-30 г
  • майонез  2-3 ст. л.
  • соевый соус 1 ст. л.
  • соль по вкусу
  • укроп 2 веточки

Способ приготовления: 

1. На мелкую терку натереть отварные картофель и морковь, твердый сыр и переложить в миску глубокую. В вареном яйце белок отделить от желтка и натереть белок на мелкую терку и переложить в миску.  Мелко нарезать лук зеленый и переложить в миску. С сардины слить жидкость и переложить в миску. Добавить майонез, соль и перец по вкусу, соевый соус и все перемешать.

2. Кунжут обжарить на сухой сковороде до золотистого цвета, переложить в миску. Желтки натереть на мелкую терку и также переложить в миску.

3. Формируем заготовки. Внутрь вставить перепиши не яйцо по желанию и сформировать заготовку в виде морковки. Обваливать сначала в желтке, а затем в кунжутных семечках.

4. Верху сделать отверстие и вставить укроп, чтобы было похоже на морковку.

Также на OBOZ.UA вы можете ознакомиться с рецептами:

Сейчас мы готовим

Все рецепты