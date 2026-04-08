Если вы хотите по-настоящему удивить гостей, приготовьте вкусную и эффектную закуску "Мимоза", для которой понадобится минимум продуктов и усилий, но вкус блюда будет потрясающим.

Ингредиенты:

семена кунжута 100 г

консерва сардина 1 банка

картофель отварной 1 шт.

морковь отварная 1 шт.

яйца отварные 4 шт.

яйца перепелиные 6-7 шт.

сыр твердый 100 г

зеленый лук 20-30 г

майонез 2-3 ст. л.

соевый соус 1 ст. л.

соль по вкусу

укроп 2 веточки

Способ приготовления:

1. На мелкую терку натереть отварные картофель и морковь, твердый сыр и переложить в миску глубокую. В вареном яйце белок отделить от желтка и натереть белок на мелкую терку и переложить в миску. Мелко нарезать лук зеленый и переложить в миску. С сардины слить жидкость и переложить в миску. Добавить майонез, соль и перец по вкусу, соевый соус и все перемешать.

2. Кунжут обжарить на сухой сковороде до золотистого цвета, переложить в миску. Желтки натереть на мелкую терку и также переложить в миску.

3. Формируем заготовки. Внутрь вставить перепиши не яйцо по желанию и сформировать заготовку в виде морковки. Обваливать сначала в желтке, а затем в кунжутных семечках.

4. Верху сделать отверстие и вставить укроп, чтобы было похоже на морковку.

