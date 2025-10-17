Крабовые палочки – один из самых простых продуктов для приготовления вкусных и сытных салатов, закусок, намазок. Еще крабовые палочки можно просто нафаршировать.

Кулинар поделилась в Instagram рецептом очень вкусной закуски из крабовых палочек, с чесноком и сыром.

Ингредиенты:

50 г слабосоленой семги или крабовых палочек

1 вареное яйцо

50 г твердого сыра

30 г сливочного сыра

Способ приготовления:

1. Сыр, белок, желток натереть, рыбу мелко нарезать и смешать все, кроме желтка и слепить шарики. Посыпать желтком сверху.

Для пикантности можно добавить мелко нарезанный лук или добавить чеснок, пропущенный через чеснокодавку.

