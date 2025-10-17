Видео дня
Закуска "Мимоза" из крабовых палочек: рецепт самой простой закуски
Крабовые палочки – один из самых простых продуктов для приготовления вкусных и сытных салатов, закусок, намазок. Еще крабовые палочки можно просто нафаршировать.
Кулинар поделилась в Instagram рецептом очень вкусной закуски из крабовых палочек, с чесноком и сыром.
Ингредиенты:
- 50 г слабосоленой семги или крабовых палочек
- 1 вареное яйцо
- 50 г твердого сыра
- 30 г сливочного сыра
Способ приготовления:
1. Сыр, белок, желток натереть, рыбу мелко нарезать и смешать все, кроме желтка и слепить шарики. Посыпать желтком сверху.
Для пикантности можно добавить мелко нарезанный лук или добавить чеснок, пропущенный через чеснокодавку.
