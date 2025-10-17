Закуска "Мимоза" из крабовых палочек: рецепт самой простой закуски

Рецепт блюда

Крабовые палочки – один из самых простых продуктов для приготовления вкусных и сытных салатов, закусок, намазок. Еще крабовые палочки можно просто нафаршировать. 

Кулинар поделилась в Instagram рецептом очень вкусной закуски из крабовых палочек, с чесноком и сыром.  

Ингредиенты:

  • 50 г слабосоленой семги или крабовых палочек 
  • 1 вареное яйцо
  • 50 г твердого сыра
  • 30 г сливочного сыра

Способ приготовления: 

1. Сыр, белок, желток натереть, рыбу мелко нарезать и смешать все, кроме желтка и слепить шарики. Посыпать желтком сверху. 

Приготовление блюда

Для пикантности можно добавить мелко нарезанный лук или добавить чеснок, пропущенный через чеснокодавку.

