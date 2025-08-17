Все рецепты
Закуска-намазка из оливок и сыра: идеально к вину
Оливки – идеальный продукт, который может быть как самостоятельной закуской, так и основой для вкусных и сытных салатов. Еще из них получится очень вкусная заправка для салатов и намазки.
Кулинар поделилась в Instagram рецептом очень вкусной закуски-намазки из оливок, сыра и зелени.
Ингредиенты:
- 1 банка оливок (без косточек)
- 100 г соленого сыра
- петрушка
- сок половины лимона
- 2-3 столовые ложки оливкового масла
- 1 зубчик чеснока (по желанию)
Способ приготовления:
1. Переложите все ингредиенты в чашу блендера, добавьте сок лимона, чеснок, зелень и вино.
2. Перебейте все до однородности.
Сверху полейте оливковым маслом и паприкой и подавайте с гренками!
