Оливки – идеальный продукт, который может быть как самостоятельной закуской, так и основой для вкусных и сытных салатов. Еще из них получится очень вкусная заправка для салатов и намазки.

Кулинар поделилась в Instagram рецептом очень вкусной закуски-намазки из оливок, сыра и зелени.

Ингредиенты:

1 банка оливок (без косточек)

100 г соленого сыра

петрушка

сок половины лимона

2-3 столовые ложки оливкового масла

1 зубчик чеснока (по желанию)

Способ приготовления:

1. Переложите все ингредиенты в чашу блендера, добавьте сок лимона, чеснок, зелень и вино.

2. Перебейте все до однородности.

Сверху полейте оливковым маслом и паприкой и подавайте с гренками!

Также на OBOZ.UA вы можете ознакомиться с рецептами: