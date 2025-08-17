Закуска-намазка из оливок и сыра: идеально к вину

Ирина Мельниченко
Кулинария
1 минута
210
Рецепт закуски

Оливки – идеальный продукт, который может быть как самостоятельной закуской, так и основой для вкусных и сытных салатов. Еще из них получится очень вкусная заправка для салатов и намазки.

Что приготовить из оливок

Кулинар поделилась в Instagram рецептом очень вкусной закуски-намазки из оливок, сыра и зелени.

Ингредиенты: 

  • 1 банка оливок (без косточек)
  • 100 г соленого сыра
  •  петрушка
  •  сок половины лимона
  •  2-3 столовые ложки оливкового масла
  •  1 зубчик чеснока (по желанию)

Способ приготовления: 

1. Переложите все ингредиенты в чашу блендера, добавьте сок лимона, чеснок, зелень и вино.

Ингредиенты для закуски

2. Перебейте все до однородности.

Приготовление закуски

Сверху полейте оливковым маслом и паприкой и подавайте с гренками!

Готовая намазка

