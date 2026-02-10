Если вы хотите приготовить вкусную праздничную закуску из бюджетных продуктов и без лишних заморочек, отличной основой будет лаваш. Стоит отметить, что он хорошо сочетается со всеми продуктами, овощами, соусами.

Кулинар поделилась в Instagram рецептом очень вкусной закуски из лаваша "Цезарь", которая готовится элементарно.

Ингредиенты:

4 небольших круглых лаваша (18-20 см диаметром) или 6-7 маленьких лавашей

500 г куриного фарша, соль, перец

Соус "Цезарь":

1 яйцо, 120 мл масла, 1 ч.л. французской горчицы, зубчик чеснока, 1 ч.л. лимонного сока, соль, перец

Начинка "Цезарь":

4-5 листьев салата "Айсберг", 6-7 коктейльных томатов (или 1-2 средних), пармезан

Способ приготовления:

1. Фарш смешиваем с солью и перцем, выкладываем на лаваши и поджариваем их на сковороде до готовности фарша.

2. Для соуса: в глубокой чаше соединяем все ингредиенты, опускаем блендер на дно чаши и начинаем взбивать, соус загустеет у вас на глазах за одну минуту!

3. Соединяем 1/2 соуса с салатом и помидорами, выкладываем внутрь лавашей и посыпаем пармезаном. Приятного аппетита!

