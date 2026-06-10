Закусочные яичные блины из двух ингредиентов: делимся лучшим рецептом

Ирина Мельниченко
Кулинария
1 минута
2,5 т.
Закусочные яичные блины из двух ингредиентов: делимся лучшим рецептом
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Если вы хотите приготовить вкусную закуску, идеальным вариантом будут яичные блины с сырной начинкой. Для приготовления теста понадобится всего два ингредиенты – яйца и майонез.

Закусочные яичные блины из двух ингредиентов: делимся лучшим рецептом

Кулинар поделилась в Instagram рецептом очень вкусных яичных блинов с начинкой из сыра. 

Ингредиенты: 

  • 5 яиц
  • 4 столовые ложки майонеза

Начинка:

  • крем-сыр
  • огурец
  • рыба 

Способ приготовления: 

1. Яйца взбиваем с майонезом и обжариваем на разогретой сковороде с двух сторон без масла.

Закусочные яичные блины из двух ингредиентов: делимся лучшим рецептом

2. Готовые блины намазываем крем сыром, кладем рыбку и огурец и заворачиваем.

Закусочные яичные блины из двух ингредиентов: делимся лучшим рецептом

Разрезаем и выкладываем на тарелку!

Закусочные яичные блины из двух ингредиентов: делимся лучшим рецептом

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