Закусочные яичные блины из двух ингредиентов: делимся лучшим рецептом
1 минута
2,5 т.
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Если вы хотите приготовить вкусную закуску, идеальным вариантом будут яичные блины с сырной начинкой. Для приготовления теста понадобится всего два ингредиенты – яйца и майонез.
Кулинар поделилась в Instagram рецептом очень вкусных яичных блинов с начинкой из сыра.
Ингредиенты:
- 5 яиц
- 4 столовые ложки майонеза
Начинка:
- крем-сыр
- огурец
- рыба
Способ приготовления:
1. Яйца взбиваем с майонезом и обжариваем на разогретой сковороде с двух сторон без масла.
2. Готовые блины намазываем крем сыром, кладем рыбку и огурец и заворачиваем.
Разрезаем и выкладываем на тарелку!
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