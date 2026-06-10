Если вы хотите приготовить вкусную закуску, идеальным вариантом будут яичные блины с сырной начинкой. Для приготовления теста понадобится всего два ингредиенты – яйца и майонез.

Кулинар поделилась в Instagram рецептом очень вкусных яичных блинов с начинкой из сыра.

Ингредиенты:

5 яиц

4 столовые ложки майонеза

Начинка:

крем-сыр

огурец

рыба

Способ приготовления:

1. Яйца взбиваем с майонезом и обжариваем на разогретой сковороде с двух сторон без масла.

2. Готовые блины намазываем крем сыром, кладем рыбку и огурец и заворачиваем.

Разрезаем и выкладываем на тарелку!

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