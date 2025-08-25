Закусочный рулет из лаваша с крабовыми палочками: делимся рецептом блюда за копейки
Лаваш и крабовые палочки – лучшее сочетание продуктов для приготовления вкусных закусок, например, рулетов и "конвертиков" за 10 минут.
Кулинар поделилась в Instagram рецептом очень вкусного рулета из лаваша, с крабовыми палочками и вареными яйцами.
Ингредиенты:
- Лаваш 3 шт
- Крабовые палочки 300 г
- Яйца 6 шт
- Чеснок 2 зуб.
- Укроп и петрушка 2 пучка
- Майонез
- Масло 200 мл
- Яйцо 1 шт
- Яблочный уксус/сок лимона 1 ст. л.
- Соль 1/2 ч.л
- Сахар 1 ч.л
- Горчица 1 ч.л
Способ приготовления:
1. Для майонеза: в масло добавляем яйцо, горчицу, сок лимона, соль и сахар. Погружным блендером накрываем яйцо и не двигая блендер эмульгируем массу, постепенно легкими движениями поднимаем блендер. На мелкую терку натираем чеснок и добавляем к майонезу.
2. Крабовые палочки натираем на крупную терку. Яйца отвариваем и также натираем. Зелень мелко нарезаем.
3. Начинаем собирать: первый слой смазываем майонезом и добавляем зелень. Сверху накрываем слоем лаваша и прижимаем. Снова смазываем майонезом и добавляем крабовые палочки. Далее снова слой лаваша, который надо хорошенько прижать, далее смазываем его майонезом и выкладываем яйца. Заворачиваем в плотный рулет и разрезаем пополам, или на небольшие куски. Заворачиваем в пищевую пленку и в холодильник пропитываться минимум на 3 часа.
Порежьте и подавайте!
Также на OBOZ.UA вы можете ознакомиться с рецептами: