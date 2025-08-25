Закусочный рулет из лаваша с крабовыми палочками: делимся рецептом блюда за копейки

Рецепт закуски

Лаваш и крабовые палочки – лучшее сочетание продуктов для приготовления вкусных закусок, например, рулетов и "конвертиков" за 10 минут.

Закуска из лаваша

Кулинар поделилась в Instagram рецептом очень вкусного рулета из лаваша, с крабовыми палочками и вареными яйцами. 

Ингредиенты:

  • Лаваш 3 шт
  • Крабовые палочки 300 г
  • Яйца 6 шт
  • Чеснок 2 зуб. 
  • Укроп и петрушка 2 пучка
  • Майонез
  • Масло 200 мл
  • Яйцо 1 шт
  • Яблочный уксус/сок лимона 1 ст. л.
  • Соль 1/2 ч.л
  • Сахар 1 ч.л
  • Горчица 1 ч.л

Способ приготовления: 

1. Для майонеза: в масло добавляем яйцо, горчицу, сок лимона, соль и сахар. Погружным блендером накрываем яйцо и не двигая блендер эмульгируем массу, постепенно легкими движениями поднимаем блендер. На мелкую терку натираем чеснок и добавляем к майонезу.

Домашний майонез

2. Крабовые палочки натираем на крупную терку. Яйца отвариваем и также натираем. Зелень мелко нарезаем.

Зелень для блюда

3. Начинаем собирать: первый слой смазываем майонезом и добавляем зелень. Сверху накрываем слоем лаваша и прижимаем. Снова смазываем майонезом и добавляем крабовые палочки. Далее снова слой лаваша, который надо хорошенько прижать, далее смазываем его майонезом и выкладываем яйца. Заворачиваем в плотный рулет и разрезаем пополам, или на небольшие куски. Заворачиваем в пищевую пленку и в холодильник пропитываться минимум на 3 часа.

Приготовление закуски

Порежьте и подавайте!

Готовый рулет

