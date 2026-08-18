Закусочный рулет из лаваша с вкусной крабовой начинкой: делимся рецептом
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Закусочные рулеты можно готовить из лаваша, кабачков, с разными начинками, особенно вкусно будет с сыром, вареными яйцами, зеленью, овощами.
Кулинар поделилась в Instagram рецептом очень вкусного рулета из лаваша, с вкусной начинкой.
Ингредиенты:
- лаваш
- крем-сыр
- крабовые палочки
- свежие огурцы
- вареные яйца
Способ приготовления:
1. Смажьте лаваш крем-сыром.
2. Сверху выложите начинку: крабовые палочки, огурцы, вареные яйца.
3. Сверните в рулет и порежьте.
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