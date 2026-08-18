Закусочные рулеты можно готовить из лаваша, кабачков, с разными начинками, особенно вкусно будет с сыром, вареными яйцами, зеленью, овощами.

Кулинар поделилась в Instagram рецептом очень вкусного рулета из лаваша, с вкусной начинкой.

Ингредиенты:

лаваш

крем-сыр

крабовые палочки

свежие огурцы

вареные яйца

Способ приготовления:

1. Смажьте лаваш крем-сыром.

2. Сверху выложите начинку: крабовые палочки, огурцы, вареные яйца.

3. Сверните в рулет и порежьте.

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