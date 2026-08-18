Закусочный рулет из лаваша с вкусной крабовой начинкой: делимся рецептом

Ирина Мельниченко
Кулинария
1 минута
120
Рецепт рулета
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Закусочные рулеты можно готовить из лаваша, кабачков, с разными начинками, особенно вкусно будет с сыром, вареными яйцами, зеленью, овощами.

Закусочный рулет из лаваша

Кулинар поделилась в Instagram рецептом очень вкусного рулета из лаваша, с вкусной начинкой. 

Ингредиенты:

  • лаваш 
  • крем-сыр
  • крабовые палочки 
  • свежие огурцы
  • вареные яйца

Способ приготовления: 

1. Смажьте лаваш крем-сыром.

Лаваш с сыром

2. Сверху выложите начинку: крабовые палочки, огурцы, вареные яйца. 

Начинка для блюда

3. Сверните в рулет и порежьте.

Готовая закуска

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