Закусочный рулет из лаваша с вкусной начинкой для праздничного стола: рецепт закуски за 10 мину

Ирина Мельниченко
Кулинария
1 минута
2,0 т.
Рецепт закуски

Лаваш – идеальная основа для приготовления вкусных закусок, а также трубочек с разными начинками, рулетов и пирогов. 

Кулинар поделилась в Instagram рецептом очень вкусного закусочного рулета из лаваша, с сыром, филе и крем-сыром. 

Ингредиенты на 2 рулета:

  • лаваш 2 шт.
  • крем-сыр 175 г (по 85 г на один лаваш)
  • отварное куриное бедро  2 шт. (небольшие)
  • огурцы  2 шт. (средние)
  • помидор 2 шт. (средние)
  • яйца вареные 3-4 шт.
  • укроп по желанию
  • листья салата 140 г
  • моцарелла или твердый обычный сыр 120 г

Способ приготовления: 

1. На стол выложить пищевую пленку, сверху положить лаваш и смазать крем-сыром. Выкладываем начинку: листья салата, натертые на крупную терку огурцы, нарезанные помидоры соломкой, куриные разобранные бедра, натертые на крупную терку отварные яйца, натертый на крупную терку твердый сыр или моцарелла, листья салата. 

3. Далее рулет плотно заворачиваем, и заворачиваем пленкой пищевой. Переложить в холодильник минимум на час.

Порежьте и подавайте!

