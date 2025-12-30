Подпишитесь, чтобы узнавать новости первыми

Запеченная скумбрия без запаха для праздничного стола: делимся секретами приготовления

Ирина Мельниченко
Кулинария
1 минута
300
Скумбрия – очень полезная и вкусная рыба, которую можно готовить по-разному: запекать, тушить, варить и мариновать. Для того, чтобы рыба была без неприятного запаха, запекать ее нужно без косточек.

Кулинар поделилась в Instagram рецептом очень вкусной запеченной скумбрии со специями и маслом.

Ингредиенты: 

  • филе скумбрии
  • картофель
  • лук
  • томаты черри
  • лимон
  • масло
  • соль
  • специи

Способ приготовления: 

1. Предварительно отвариваем картофель до готовности и выкладываем на дно формы. Поливаем маслом, солим и добавляем специи. К картофелю добавляем лук и томаты.

2. На филе скумбрии делаем разрезы, солим и добавляем специи.

3. Выкладываем рыбку на овощи, обязательно поливаем соком лимона и маслом. Отправляем в разогретую до 200 С духовку на 20-25 минут.

Подавайте рыбу в горячем виде!

