Запеченная скумбрия без запаха для праздничного стола: делимся секретами приготовления
Скумбрия – очень полезная и вкусная рыба, которую можно готовить по-разному: запекать, тушить, варить и мариновать. Для того, чтобы рыба была без неприятного запаха, запекать ее нужно без косточек.
Кулинар поделилась в Instagram рецептом очень вкусной запеченной скумбрии со специями и маслом.
Ингредиенты:
- филе скумбрии
- картофель
- лук
- томаты черри
- лимон
- масло
- соль
- специи
Способ приготовления:
1. Предварительно отвариваем картофель до готовности и выкладываем на дно формы. Поливаем маслом, солим и добавляем специи. К картофелю добавляем лук и томаты.
2. На филе скумбрии делаем разрезы, солим и добавляем специи.
3. Выкладываем рыбку на овощи, обязательно поливаем соком лимона и маслом. Отправляем в разогретую до 200 С духовку на 20-25 минут.
Подавайте рыбу в горячем виде!
