Запеченная скумбрия в пряном маринаде: рецепт идеального блюда для обеда и ужина

Ирина Мельниченко
Кулинария
1 минута
429
Как вкусно запечь скумбрию
Google Subscribe

Будьте первыми в курсе главного – подпишитесь на Новини на OBOZ.UA в Google

Подписаться

Скумбрия – очень вкусная, полезная и очень простая в приготовлении рыба. Готовить ее можно в духовке, на мангале. 

Как вкусно приготовить скумбрию

Кулинар поделилась в Instagram рецептом очень вкусной, запеченной скумбрии в маринаде из горчицы и меда. 

Ингредиенты: 

  • 1 полуразмороженная скумбрия

Маринад:

  • 1 ч.л. масла
  • 1/2 ст.л. французской горчицы
  • 1/4 ч.л. соли
  • 1/3 ч.л. сухого чеснока
  • 1/3 ч.л. хмели-сунели
  • 2 ст.л. апельсинового сока
  • овощи по желанию

Способ приготовления: 

1. Скумбрию размораживаем наполовину, так она легче будет нарезаться, отрезаем голову, хвост, плавники и вынимаем позвоночник. Нарезаем филе кусочками и раскатываем. 

Рыба для блюда

2. Для маринада: смешиваем все ингредиенты,  смазываем рыбу маринадом и выкладываем овощи. 

Маринад для рыбы

3. Запекаем рыбу при 200С 20 минут. 

Готовая рыба

Также на OBOZ.UA вы можете ознакомиться с рецептами:

Украинарыбапродуктырецепт
Редакционная политика

Сейчас мы готовим

Все рецепты