Запеченная скумбрия в пряном маринаде: рецепт идеального блюда для обеда и ужина

Скумбрия – очень вкусная, полезная и очень простая в приготовлении рыба. Готовить ее можно в духовке, на мангале.

Кулинар поделилась в Instagram рецептом очень вкусной, запеченной скумбрии в маринаде из горчицы и меда.

Ингредиенты:

1 полуразмороженная скумбрия

Маринад:

1 ч.л. масла

1/2 ст.л. французской горчицы

1/4 ч.л. соли

1/3 ч.л. сухого чеснока

1/3 ч.л. хмели-сунели

2 ст.л. апельсинового сока

овощи по желанию

Способ приготовления:

1. Скумбрию размораживаем наполовину, так она легче будет нарезаться, отрезаем голову, хвост, плавники и вынимаем позвоночник. Нарезаем филе кусочками и раскатываем.

2. Для маринада: смешиваем все ингредиенты, смазываем рыбу маринадом и выкладываем овощи.

3. Запекаем рыбу при 200С 20 минут.

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