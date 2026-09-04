Запеченная скумбрия в пряном маринаде: рецепт идеального блюда для обеда и ужина
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Скумбрия – очень вкусная, полезная и очень простая в приготовлении рыба. Готовить ее можно в духовке, на мангале.
Кулинар поделилась в Instagram рецептом очень вкусной, запеченной скумбрии в маринаде из горчицы и меда.
Ингредиенты:
- 1 полуразмороженная скумбрия
Маринад:
- 1 ч.л. масла
- 1/2 ст.л. французской горчицы
- 1/4 ч.л. соли
- 1/3 ч.л. сухого чеснока
- 1/3 ч.л. хмели-сунели
- 2 ст.л. апельсинового сока
- овощи по желанию
Способ приготовления:
1. Скумбрию размораживаем наполовину, так она легче будет нарезаться, отрезаем голову, хвост, плавники и вынимаем позвоночник. Нарезаем филе кусочками и раскатываем.
2. Для маринада: смешиваем все ингредиенты, смазываем рыбу маринадом и выкладываем овощи.
3. Запекаем рыбу при 200С 20 минут.
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