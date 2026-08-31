Запеченные баклажаны с мясной начинкой и сыром: делимся легким рецептом

Баклажаны можно использовать для приготовления вкусного рагу, соте, а также теплых салатов. Еще их можно фаршировать, тушить, готовить на гриле и в духовке с сыром и помидорами.

Кулинар поделилась в Instagram рецептом очень вкусных, сытных фаршированных баклажанов с фаршем и сыром.

Ингредиенты:

баклажаны 2 шт.

куриный фарш 400 г

лук 1 шт.

чеснок 2 зуб.

томатная паста 2 ст.л.

помидоры 100 г

сыр моцарелла 100 г

оливковое масло

соль, перец

паприка, орегано, тимьян, розмарин

Способ приготовления:

1. Обжарьте фарш с луком, пастой, специями.

2. Баклажаны порежьте слайсами, выложите их форму, сверху фарш, сыр.

3. Запекайте в духовке до готовности, около 20 минут при 190С.

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