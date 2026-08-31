Запеченные баклажаны с мясной начинкой и сыром: делимся легким рецептом
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Баклажаны можно использовать для приготовления вкусного рагу, соте, а также теплых салатов. Еще их можно фаршировать, тушить, готовить на гриле и в духовке с сыром и помидорами.
Кулинар поделилась в Instagram рецептом очень вкусных, сытных фаршированных баклажанов с фаршем и сыром.
Ингредиенты:
- баклажаны 2 шт.
- куриный фарш 400 г
- лук 1 шт.
- чеснок 2 зуб.
- томатная паста 2 ст.л.
- помидоры 100 г
- сыр моцарелла 100 г
- оливковое масло
- соль, перец
- паприка, орегано, тимьян, розмарин
Способ приготовления:
1. Обжарьте фарш с луком, пастой, специями.
2. Баклажаны порежьте слайсами, выложите их форму, сверху фарш, сыр.
3. Запекайте в духовке до готовности, около 20 минут при 190С.
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