Запеченные баклажаны с мясной начинкой и сыром: делимся легким рецептом

Ирина Мельниченко
Кулинария
1 минута
510
Как вкусно приготовить баклажаны
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Баклажаны можно использовать для приготовления вкусного рагу, соте, а также теплых салатов. Еще их можно фаршировать, тушить, готовить на гриле и в духовке с сыром и помидорами.

Что приготовить из баклажанов

Кулинар поделилась в Instagram рецептом очень вкусных, сытных фаршированных баклажанов с фаршем и сыром.

Ингредиенты:

  • баклажаны 2 шт.
  • куриный фарш 400 г
  • лук 1 шт.
  • чеснок 2 зуб.
  • томатная паста 2 ст.л.
  • помидоры 100 г
  • сыр моцарелла 100 г
  • оливковое масло
  • соль, перец
  • паприка, орегано, тимьян, розмарин

Способ приготовления:

1. Обжарьте фарш с луком, пастой, специями.

Баклажаны для блюда

2. Баклажаны порежьте слайсами, выложите их форму, сверху фарш, сыр.

Начинка для блюда

3. Запекайте в духовке до готовности, около 20 минут при 190С.

Готовое блюдо

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