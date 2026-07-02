Самые простое и при этом вкусные овощи, которые могут быть основой для соте, закусок, икры – баклажаны. Еще их можно вкусно запечь в духовке с сыром.

Кулинар поделилась в Instagram рецептом очень вкусных запеченных баклажанов с помидорами и сыром.

Ингредиенты:

баклажан – 1 шт.

помидоры черри – 8-10 шт.

чеснок – 3 зубчика

оливковое масло

специи: соль, перец – по вкусу

сыр

Способ приготовления:

1. Баклажан помыть, разрезать вдоль пополам, ножом сделать глубокие надрезы в виде сетки. Посолить, поперчить и сбрызнуть маслом.

2. В чашу мультипечи выложить подготовленные баклажаны, рядом в мисочку для запекания выложить помидоры черри, чеснок, сбрызнуть маслом. Запекать 20 минут при 200С.

3. Серединку баклажанов размять ложкой в кашицу. С помидоров снять кожицу, добавить специи, размять с чесноком до однородности и выложить сверху на баклажаны. Посыпать тертым сыром и запекать еще 5 минут в мультипечи.

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