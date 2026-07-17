Запеченные кабачки с фаршем и сыром для обеда и ужина: рецепт сытного и быстрого блюда
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Из кабачков можно готовить не только запеканки и закуски, но и вкусную лазанью, намазки, а также голубцы. Еще их можно просто запечь с сыром и фаршем.
Кулинар поделилась в Instagram рецептом очень вкусных запеченных кабачков с сыром и и фаршем.
Ингредиенты:
- кабачки 2 средних или 1 большой
- растительное масло 50 г
- соль, черный перец, паприка по вкусу
- фарш 300-400 г
- лук 1/2 шт.
- яйцо 1 шт.
- сметана 2-3 ст. л.
- чеснок 1 зуб.
- помидоры 2-4 шт.
- твердый сыр 100-150 г
Способ приготовления:
1. Кабачки нарежьте средними кольцами, сверху фарш, смажьте майонезом, сверху помидор и присыпьте сыром.
2. Запекайте до готовности.
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