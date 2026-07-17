Из кабачков можно готовить не только запеканки и закуски, но и вкусную лазанью, намазки, а также голубцы. Еще их можно просто запечь с сыром и фаршем.

Кулинар поделилась в Instagram рецептом очень вкусных запеченных кабачков с сыром и и фаршем.

Ингредиенты:

кабачки 2 средних или 1 большой

растительное масло 50 г

соль, черный перец, паприка по вкусу

фарш 300-400 г

лук 1/2 шт.

яйцо 1 шт.

сметана 2-3 ст. л.

чеснок 1 зуб.

помидоры 2-4 шт.

твердый сыр 100-150 г

Способ приготовления:

1. Кабачки нарежьте средними кольцами, сверху фарш, смажьте майонезом, сверху помидор и присыпьте сыром.

2. Запекайте до готовности.

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