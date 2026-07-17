Запеченные кабачки с фаршем и сыром для обеда и ужина: рецепт сытного и быстрого блюда

Ирина Мельниченко
Кулинария
1 минута
129
Запеченные кабачки с фаршем и сыром для обеда и ужина: рецепт сытного и быстрого блюда
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Из кабачков можно готовить не только запеканки и закуски, но и вкусную лазанью, намазки, а также голубцы. Еще их можно просто запечь с сыром и фаршем.

Запеченные кабачки с фаршем и сыром для обеда и ужина: рецепт сытного и быстрого блюда

Кулинар поделилась в Instagram рецептом очень вкусных запеченных кабачков с сыром и и фаршем. 

Ингредиенты: 

  • кабачки  2 средних или 1 большой
  • растительное масло  50 г
  • соль, черный перец, паприка по вкусу
  • фарш  300-400 г
  • лук 1/2 шт.
  • яйцо 1 шт.
  • сметана 2-3 ст. л.
  • чеснок 1 зуб. 
  • помидоры 2-4 шт.
  • твердый сыр 100-150 г

Способ приготовления: 

1. Кабачки нарежьте средними кольцами, сверху фарш, смажьте майонезом, сверху помидор и присыпьте сыром.

Запеченные кабачки с фаршем и сыром для обеда и ужина: рецепт сытного и быстрого блюда

2. Запекайте до готовности.

Запеченные кабачки с фаршем и сыром для обеда и ужина: рецепт сытного и быстрого блюда

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