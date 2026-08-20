Запеченный камамбер с черри и специями: рецепт идеальной закуски к вину
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Если вы хотите приготовить вкусную, легкую закуску к вину, идеальным вариантом будет – запеченный сыр камамбер с черри и багетом. Для аромата добавьте чеснок и специи.
Кулинар поделилась в Instagram рецептом очень вкусной закуски из сыра, с овощами и специями.
Ингредиенты:
- сир камамбер
- чеснок
- багет
- помидоры черри
- оливковое масло
- итальянские травы
Способ приготовления:
1. Выложите в форму сыр с чесноком, черри и багетом.
2. Полейте маслом, посыпьте специями и запейте 5-7 минут при 180С.
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