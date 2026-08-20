Запеченный камамбер с черри и специями: рецепт идеальной закуски к вину

Ирина Мельниченко
Кулинария
1 минута
3
Рецепт закуски
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Если вы хотите приготовить вкусную, легкую закуску к вину, идеальным вариантом будет – запеченный сыр камамбер с черри и багетом. Для аромата добавьте чеснок и специи.

Как вкусно запечь сыр

Кулинар поделилась в Instagram рецептом очень вкусной закуски из сыра, с овощами и специями.

Ингредиенты:

  • сир камамбер
  • чеснок
  • багет
  • помидоры черри
  • оливковое масло
  • итальянские травы

Способ приготовления:

1. Выложите в форму сыр с чесноком, черри и багетом.

Сыр с чесноком

2. Полейте маслом, посыпьте специями и запейте 5-7 минут при 180С.

Готовая закуска

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