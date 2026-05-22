Запеченный картофель с голенями: делимся лучшим рецептом блюда для обеда и ужина

Ирина Мельниченко
Запеченный картофель с мясом – идеальное блюдо для сытного и вкусного обеда и ужина. Для того, чтобы мясо было сочным, обязательно готовьте блюдо с соусом.

Кулинар поделилась в Instagram рецептом очень вкусного запеченного картофеля с голенями и сметаной. 

Ингредиенты: 

  • куриные голени
  • картофель 
  • специи
  • кетчуп
  • сметана
  • чеснок
Способ приготовления: 

1. Картофель чистим на режем вдоль на 4-6 частей. Также добавляем лук и голени.

2. Заливка: кетчуп смешайте со сметаной + 1,5 чайных ложек приправы любой, соль по вкусу.

3. Готовьте в разогретой до 190-200 С 45 минут, тогда раскройте рукав и еще запекайте 5-10 минут, чтобы немного запечь до золотистого цвета. 

Вкусно в горячем виде!

