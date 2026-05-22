Запеченный картофель с голенями: делимся лучшим рецептом блюда для обеда и ужина
Запеченный картофель с мясом – идеальное блюдо для сытного и вкусного обеда и ужина. Для того, чтобы мясо было сочным, обязательно готовьте блюдо с соусом.
Кулинар поделилась в Instagram рецептом очень вкусного запеченного картофеля с голенями и сметаной.
Ингредиенты:
- куриные голени
- картофель
- специи
- кетчуп
- сметана
- чеснок
Способ приготовления:
1. Картофель чистим на режем вдоль на 4-6 частей. Также добавляем лук и голени.
2. Заливка: кетчуп смешайте со сметаной + 1,5 чайных ложек приправы любой, соль по вкусу.
3. Готовьте в разогретой до 190-200 С 45 минут, тогда раскройте рукав и еще запекайте 5-10 минут, чтобы немного запечь до золотистого цвета.
Вкусно в горячем виде!
