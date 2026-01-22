Запеченный картофель – блюдо, которое умеет готовить каждая хозяйка. Для того, чтобы картофель был сочным, не пересушенным и мягким, кулинары советуют его перед запеканием слегка отварить.

Кулинар поделилась в Instagram рецептом очень вкусного запеченного картофеля со специями и маслом.

Ингредиенты:

Картофель 1 кг (желательно средний и одинаковый размер, чтобы хорошо пропекалась)

Масло 3-4 ст. л

Копченая паприка 1 ч. л.

Соль, перец по вкусу

Для соуса:

Шампиньоны 300 г

Лук 1 шт.

Сливки 20-30% 200 мл

Сливочное масло 20 г

Масло 1 ст. л

Соль, перец по вкусу

Дополнительно:

Бекон и пармезан

Способ приготовления:

1. Картофель очистить, сделать частые надрезы, не доходя донизу 1 см. Залить кипятком, накрыть крышкой и оставить на 10 минут.

2. Воду слить и хорошо просушить картофель бумажными полотенцами, добавить масло, копченую паприку, соль и перец, хорошо перемешать. Выложить в форму и запекать при 200 °C 40-50 мин, до хрустящей корочки и готовности.

3. Для соуса: на смеси масла и растительного масла обжарить мелко нарезанный лук до прозрачности. Добавить шампиньоны, посолить, поперчить и тушить до готовности. Влить сливки, перемешать и довести соус до вкуса.

Готовый картофель залить грибным соусом и вернуть в духовку еще на 10-15 мин. Бекон обжарить до хрустящей корочки и посыпать им картофель перед подачей.

