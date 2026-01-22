Запеченный картофель с грибным соусом: рецепт блюда для всей семьи
Запеченный картофель – блюдо, которое умеет готовить каждая хозяйка. Для того, чтобы картофель был сочным, не пересушенным и мягким, кулинары советуют его перед запеканием слегка отварить.
Кулинар поделилась в Instagram рецептом очень вкусного запеченного картофеля со специями и маслом.
Ингредиенты:
- Картофель 1 кг (желательно средний и одинаковый размер, чтобы хорошо пропекалась)
- Масло 3-4 ст. л
- Копченая паприка 1 ч. л.
- Соль, перец по вкусу
Для соуса:
- Шампиньоны 300 г
- Лук 1 шт.
- Сливки 20-30% 200 мл
- Сливочное масло 20 г
- Масло 1 ст. л
- Соль, перец по вкусу
Дополнительно:
- Бекон и пармезан
Способ приготовления:
1. Картофель очистить, сделать частые надрезы, не доходя донизу 1 см. Залить кипятком, накрыть крышкой и оставить на 10 минут.
2. Воду слить и хорошо просушить картофель бумажными полотенцами, добавить масло, копченую паприку, соль и перец, хорошо перемешать. Выложить в форму и запекать при 200 °C 40-50 мин, до хрустящей корочки и готовности.
3. Для соуса: на смеси масла и растительного масла обжарить мелко нарезанный лук до прозрачности. Добавить шампиньоны, посолить, поперчить и тушить до готовности. Влить сливки, перемешать и довести соус до вкуса.
Готовый картофель залить грибным соусом и вернуть в духовку еще на 10-15 мин. Бекон обжарить до хрустящей корочки и посыпать им картофель перед подачей.
