Запеченный картофель с куриным мясом в рукаве: рецепт вкусного блюда для ужина
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Запеченный картофель с мясо – идеальное блюдо для обеда и ужина. Готовить такое блюдо лучше всего в духовке, а чтобы было сочным – лучше запечь в рукаве.
Кулинар поделилась в Instagram рецептом очень вкусного, сочного запеченного мяса с картофелем.
Ингредиенты:
- Картофель
- Голени
- Специи
Заправка:
- Кетчуп (или перетертые помидоры) + сметана + 1,5 чайных ложки приправы + соль по вкусу
Способ приготовления:
1. Помойте и порежьте картофель, добавьте голени, лук и специи.
2. Полейте соусом и еще раз перемешайте, переложите в рукав и готовьте при 190-200 градусов в духовке 45 минут.
3. Затем откройте рукав и еще запекайте 5-10 минут, чтобы слегка подрумянить до золотистого цвета!
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