Запеченный картофель с мясо – идеальное блюдо для обеда и ужина. Готовить такое блюдо лучше всего в духовке, а чтобы было сочным – лучше запечь в рукаве.

Кулинар поделилась в Instagram рецептом очень вкусного, сочного запеченного мяса с картофелем.

Ингредиенты:

Картофель

Голени

Специи

Заправка:

Кетчуп (или перетертые помидоры) + сметана + 1,5 чайных ложки приправы + соль по вкусу

Способ приготовления:

1. Помойте и порежьте картофель, добавьте голени, лук и специи.

2. Полейте соусом и еще раз перемешайте, переложите в рукав и готовьте при 190-200 градусов в духовке 45 минут.

3. Затем откройте рукав и еще запекайте 5-10 минут, чтобы слегка подрумянить до золотистого цвета!

Также на OBOZ.UA вы можете ознакомиться с рецептами: