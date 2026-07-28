Запеченный картофель с куриным мясом в рукаве: рецепт вкусного блюда для ужина

Ирина Мельниченко
Кулинария
1 минута
78
Рецепт запеченных куриных голеней с овощами на ужин
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Запеченный картофель с мясо – идеальное блюдо для обеда и ужина. Готовить такое блюдо лучше всего в духовке, а чтобы было сочным  – лучше запечь в рукаве. 

Как вкусно запечь картофель с мясом

Кулинар поделилась в Instagram рецептом очень вкусного, сочного запеченного мяса с картофелем.

Ингредиенты: 

  • Картофель 
  • Голени
  • Специи

Заправка: 

  • Кетчуп (или перетертые помидоры) + сметана + 1,5 чайных ложки приправы + соль по вкусу

Способ приготовления: 

1. Помойте и порежьте картофель, добавьте голени, лук и специи.

Картофель с мясом

2. Полейте соусом и еще раз перемешайте, переложите в рукав и готовьте при 190-200 градусов в духовке 45 минут.

Сколько запекать картофель

3. Затем откройте рукав и еще запекайте 5-10 минут, чтобы слегка подрумянить до золотистого цвета!

Готовое блюдо

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