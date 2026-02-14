Мясо и картошка – идеальное сочетание продуктов для приготовления вкусных, сытных блюд. Еще картофель и мясо можно вкусно стушить.

Кулинар поделилась в Instagram рецептом очень вкусного тушеного мяса с картофелем и луком.

Ингредиенты:

свиной биток

масло

картофель

лук

специи

майонез

Способ приготовления:

1. Мясо подготовить, как на отбивные (отбить и замариновать в специях, я использую соль, перец и приправу к мясу). Выложить на смазанный растительным маслом противень.

2. Картофель порезать крупными кольцами, вымешать с несколькими столовыми ложками масла, специями (соль, перец, приправа к картофелю) и выложить на мясо. Лук порезать крупными полукольцами, выложить на картофель (немного посолить, добавьте хмели-сунели). Сверху хорошо смазать майонезом.

3. Запекайте в разогретой духовке при 180 С до готовности, примерно 1-1,5 часа. Если в процессе приготовления верх сильно румянится, а мясо не готово, обильно сбрызните водой и накройте фольгой.

