Запеченный картофель с подчеревиной в фольге: приготовьте самое вкусное блюдо из нового урожая
Вкусную картошку, которую вы только что собрали с огорода, можно очень вкусно запечь в духовке. Для того, чтобы овощ был ароматным и сочным, добавьте мясистую подчеревину и лук. Для этого рецепта вам понадобится фольга.
Идея приготовления запеченного картофеля с подчеревиной опубликована на странице фудблогера zoshyt.receptiv в Instagram.
Ингредиенты:
- картофель
- подчеревина (предварительно замаринованная в приправах)
- лук
- соль
- перец
Способ приготовления:
1. Картофель очистить от кожуры и разрезать пополам.
2. Выложить на лист фольги, посолить и поперчить.
3. Подчеревину замариновать за час до приготовления картофеля. Ее нужно нарезать на кусочки. Что касается маринада: приправа к мясу, немного соуса сладкий чили и соевый соус.
4. На кусочек картофеля выложить подчеревок, кольцо лука и прикрыть другим кусочком картофеля. Плотно завернуть в фольгу.
5. Запекать при температуре 180 градусов около часа до готовности.
