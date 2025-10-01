Вкусную картошку, которую вы только что собрали с огорода, можно очень вкусно запечь в духовке. Для того, чтобы овощ был ароматным и сочным, добавьте мясистую подчеревину и лук. Для этого рецепта вам понадобится фольга.

Идея приготовления запеченного картофеля с подчеревиной опубликована на странице фудблогера zoshyt.receptiv в Instagram.

Ингредиенты:

картофель

подчеревина (предварительно замаринованная в приправах)

лук

соль

перец

Способ приготовления:

1. Картофель очистить от кожуры и разрезать пополам.

2. Выложить на лист фольги, посолить и поперчить.

3. Подчеревину замариновать за час до приготовления картофеля. Ее нужно нарезать на кусочки. Что касается маринада: приправа к мясу, немного соуса сладкий чили и соевый соус.

4. На кусочек картофеля выложить подчеревок, кольцо лука и прикрыть другим кусочком картофеля. Плотно завернуть в фольгу.

5. Запекать при температуре 180 градусов около часа до готовности.

