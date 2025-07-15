Запеченный картофель с салом в духовке: самый простой и быстрый рецепт сытного блюда

Ирина Мельниченко
Кулинария
2 минуты
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Запеченный картофель с салом в духовке: самый простой и быстрый рецепт сытного блюда

Запеченный картофель – одно из самых вкусных и простых блюд из картофеля. Готовить его можно в духовке, а также на огне и мангале. Для того, чтобы картофель был сочным, кулинары советуют его готовить с салом.

Запеченный картофель с салом

Кулинар поделилась в Instagram рецептом очень вкусного запеченного картофеля с салом и зеленью.

Рецепт блюда

Ингредиенты:

  • картофель среднего размера
  • сало/подчеревина/грудинка
  • масло, соль, специи к картофелю (или нежный карри, копченая паприка и сухой чеснок)

Сметанный соус:

  • сметана, зелень, свежий чеснок, копченая паприка, соль

Способ приготовления:

1. Картофель среднего размера отвариваем 10 мин в кипящей подсоленной воде и охлаждаем.

Вареный картофель

2. Сало нарезаем небольшими кусочками.

Сало для блюда

3. Охлажденный картофель нарезаем кружочками и соединяем со специями, маслом и солью.

Картофель со специями

4. Нанизываем поочередно картофель и сало на шпажки, выкладываем на пергамент, запекаем при 190С 25 минут.

Сколько готовить картофель

Подавайте с соусом и зеленью!

Готовый картофель

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