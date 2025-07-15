Запеченный картофель с салом в духовке: самый простой и быстрый рецепт сытного блюда
Запеченный картофель – одно из самых вкусных и простых блюд из картофеля. Готовить его можно в духовке, а также на огне и мангале. Для того, чтобы картофель был сочным, кулинары советуют его готовить с салом.
Кулинар поделилась в Instagram рецептом очень вкусного запеченного картофеля с салом и зеленью.
Ингредиенты:
- картофель среднего размера
- сало/подчеревина/грудинка
- масло, соль, специи к картофелю (или нежный карри, копченая паприка и сухой чеснок)
Сметанный соус:
- сметана, зелень, свежий чеснок, копченая паприка, соль
Способ приготовления:
1. Картофель среднего размера отвариваем 10 мин в кипящей подсоленной воде и охлаждаем.
2. Сало нарезаем небольшими кусочками.
3. Охлажденный картофель нарезаем кружочками и соединяем со специями, маслом и солью.
4. Нанизываем поочередно картофель и сало на шпажки, выкладываем на пергамент, запекаем при 190С 25 минут.
Подавайте с соусом и зеленью!
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