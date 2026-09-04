Запеченный рис с овощами и мясом: рецепт вкусного блюда за 30 минут

Ирина Мельниченко
Кулинария
1 минута
156
Рецепт риса с овощами на ужин
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Рис можно не только варить, но еще и запекать с овощами и мясом в духовке. Очень важно перед приготовление – хорошо промыть крупу, не менее 5 раз.

Что приготовить из риса

Кулинар поделилась в Instagram рецептом очень вкусного, запеченного риса с овощами и куриным мясом.

Ингредиенты: 

  • рис 200 г
  • морковь  1 шт.
  • перец 1 шт.
  • лук 1 шт.
  • горошек 60 г
  • растительное масло 2-3 ст. л.
  • приправа 2-3 ч.л.
  • бедра 4 шт.
  • вода 400 мл

Способ приготовления: 

1. Рис промыть и выложить в форму для запекания. Добавить нарезанные овощи, горошек, сбрызнуть оливковым маслом, посыпать специями и перемешать.

Рис с овощами

2. Залить горячей водой, накрыть фольгой и запекать до готовности риса, примерно 1 час при 200С, затем снять фольгу и допечь ещё несколько минут при 180С, чтобы курица подрумянилась.

Сколько готовить рис

Подавайте блюдо горячим! 

Готовое блюдо

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