Запеченный рис с овощами и мясом: рецепт вкусного блюда за 30 минут

Рис можно не только варить, но еще и запекать с овощами и мясом в духовке. Очень важно перед приготовление – хорошо промыть крупу, не менее 5 раз.

Кулинар поделилась в Instagram рецептом очень вкусного, запеченного риса с овощами и куриным мясом.

Ингредиенты:

рис 200 г

морковь 1 шт.

перец 1 шт.

лук 1 шт.

горошек 60 г

растительное масло 2-3 ст. л.

приправа 2-3 ч.л.

бедра 4 шт.

вода 400 мл

Способ приготовления:

1. Рис промыть и выложить в форму для запекания. Добавить нарезанные овощи, горошек, сбрызнуть оливковым маслом, посыпать специями и перемешать.

2. Залить горячей водой, накрыть фольгой и запекать до готовности риса, примерно 1 час при 200С, затем снять фольгу и допечь ещё несколько минут при 180С, чтобы курица подрумянилась.

Подавайте блюдо горячим!

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