Завтрак из двух яиц: делимся рецептом полезного и вкусного блюда
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Яйца и блюда из них – идеальный вариант завтрака. А также из яиц получится вкусная шакшука, яйца пашот, блины, омлеты.
Редакция FoodOboz делится рецептом пышного, вкусного и полезного омлета для завтрака всего из двух яиц и кабачка.
Ингредиенты:
- яйца 2 шт.
- соль, перец
- кабачок или помидор
- сыр любой
- сливки
- масло сливочное
Способ приготовления:
1. Взбейте яйца, добавьте специи и сливки.
2. На сковороде растопите масло, обжарьте слегка кольца кабачка, вылейте яичную смесь, сверху сыр.
Подавайте с овощами, рыбой!
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