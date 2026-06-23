Яйца и блюда из них – идеальный вариант завтрака. А также из яиц получится вкусная шакшука, яйца пашот, блины, омлеты.

Редакция FoodOboz делится рецептом пышного, вкусного и полезного омлета для завтрака всего из двух яиц и кабачка.

Ингредиенты:

яйца 2 шт.

соль, перец

кабачок или помидор

сыр любой

сливки

масло сливочное

Способ приготовления:

1. Взбейте яйца, добавьте специи и сливки.

2. На сковороде растопите масло, обжарьте слегка кольца кабачка, вылейте яичную смесь, сверху сыр.

Подавайте с овощами, рыбой!

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