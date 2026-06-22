Яйца – идеальный продукт для приготовления вкусных и полезных омлетов, яичницы, шакшуки. А также из яиц получатся идеальные намазки, салаты, закуски и блины.

Кулинар поделилась в Instagram рецептом очень вкусного омлета-блина из двух яиц, со шпинатом и вкусной начинкой.

Ингредиенты:

Яйца 2 шт.

Шпинат 40 г

Молоко 30 г

Соль, перец по вкусу

Начинка:

Крем-сыр

Красная рыба 50-60 г

Авокадо 1/2 шт.

По желанию:

соус терияки/гранатовый соус или бальзамический

Способ приготовления:

1. Шпинат, яйца, соль и молоко взбить блендером до однородной консистенции.

2. Жарить на разогретой сковороде под крышкой. Примерно 2-3 минуты.

3. Готовый омлет смазываем крем-сыром, добавляем красную рыбу и кусочки спелого авокадо. В конце обязательно посыпаем специями и подаем!

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