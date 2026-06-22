Завтрак из двух яиц: делимся рецептом вкусного и полезного блюда за 5 минут

Ирина Мельниченко
Кулинария
1 минута
2,8 т.
Рецепт блюда
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Яйца – идеальный продукт для приготовления вкусных и полезных омлетов, яичницы, шакшуки. А также из яиц получатся идеальные намазки, салаты, закуски и блины.

Завтрак из двух яиц: делимся рецептом вкусного и полезного блюда за 5 минут

Кулинар поделилась в Instagram рецептом очень вкусного омлета-блина из двух яиц, со шпинатом и вкусной начинкой. 

Ингредиенты: 

  • Яйца 2 шт.
  • Шпинат 40 г
  • Молоко 30 г
  • Соль, перец по вкусу

Начинка:

  • Крем-сыр
  • Красная рыба  50-60 г
  • Авокадо 1/2 шт.

По желанию:

  • соус терияки/гранатовый соус или бальзамический

Способ приготовления: 

1. Шпинат, яйца, соль и молоко взбить блендером до однородной консистенции.

Завтрак из двух яиц: делимся рецептом вкусного и полезного блюда за 5 минут

2. Жарить на разогретой сковороде под крышкой. Примерно 2-3 минуты.

Завтрак из двух яиц: делимся рецептом вкусного и полезного блюда за 5 минут

3. Готовый омлет смазываем крем-сыром, добавляем красную рыбу и кусочки спелого авокадо. В конце обязательно посыпаем специями и подаем!

Завтрак из двух яиц: делимся рецептом вкусного и полезного блюда за 5 минут

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