Завтрак из двух яиц: делимся рецептом вкусного и полезного блюда за 5 минут
1 минута
2,8 т.
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Яйца – идеальный продукт для приготовления вкусных и полезных омлетов, яичницы, шакшуки. А также из яиц получатся идеальные намазки, салаты, закуски и блины.
Кулинар поделилась в Instagram рецептом очень вкусного омлета-блина из двух яиц, со шпинатом и вкусной начинкой.
Ингредиенты:
- Яйца 2 шт.
- Шпинат 40 г
- Молоко 30 г
- Соль, перец по вкусу
Начинка:
- Крем-сыр
- Красная рыба 50-60 г
- Авокадо 1/2 шт.
По желанию:
- соус терияки/гранатовый соус или бальзамический
Способ приготовления:
1. Шпинат, яйца, соль и молоко взбить блендером до однородной консистенции.
2. Жарить на разогретой сковороде под крышкой. Примерно 2-3 минуты.
3. Готовый омлет смазываем крем-сыром, добавляем красную рыбу и кусочки спелого авокадо. В конце обязательно посыпаем специями и подаем!
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