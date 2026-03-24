Домашние салаты лучше всего всегда готовить из сезонных овощей, а весной это – практически все овощи, зелень. Очень вкусные салаты будут из огурцов, капусты.

Кулинар поделилась в Instagram рецептом очень вкусного и полезного салата из молодой капусты и свежих огурцов.

Ингредиенты:

половина молодой капусты

огурец

Для заправки:

авокадо

шпинат/рукола

5-6 орешков

2 ст.л оливкового масла

сок лимона

1 ст.л пармезана

соль

30-50 мл воды (можно больше если соус загустел)

Способ приготовления:

1. Порежьте мелко капусту, огурцы произвольно.

2. Все ингредиенты для соуса переложите в чашу блендера, перебейте до однородности.

3. Полейте салат и перемешайте.

