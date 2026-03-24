Подпишитесь, чтобы узнавать новости первыми

Нажмите “Подписаться” в следующем окне

Перейти
Google Subscribe

Зеленый салат из двух ингредиентов, от которого худеют: готовится с очень вкусных соусом из авокадо

Ирина Мельниченко
Кулинария
Рецепт салата

Домашние салаты лучше всего всегда готовить из сезонных овощей, а весной это – практически все овощи, зелень. Очень вкусные салаты будут из огурцов, капусты.

Кулинар поделилась в Instagram рецептом очень вкусного и полезного салата из молодой капусты и свежих огурцов. 

Ингредиенты: 

  • половина молодой капусты
  • огурец

Для заправки:

  • авокадо
  • шпинат/рукола
  • 5-6 орешков
  • 2 ст.л оливкового масла
  • сок лимона
  • 1 ст.л пармезана
  • соль
  • 30-50 мл воды (можно больше если соус загустел)

Способ приготовления: 

1. Порежьте мелко капусту, огурцы произвольно. 

2. Все ингредиенты для соуса переложите в чашу блендера, перебейте до однородности.

3. Полейте салат и перемешайте.

Также на OBOZ.UA вы можете ознакомиться с рецептами:

Сейчас мы готовим

Все рецепты