Все рецепты
Зеленый салат из двух ингредиентов, от которого худеют: готовится с очень вкусных соусом из авокадо
Домашние салаты лучше всего всегда готовить из сезонных овощей, а весной это – практически все овощи, зелень. Очень вкусные салаты будут из огурцов, капусты.
Кулинар поделилась в Instagram рецептом очень вкусного и полезного салата из молодой капусты и свежих огурцов.
Ингредиенты:
- половина молодой капусты
- огурец
Для заправки:
- авокадо
- шпинат/рукола
- 5-6 орешков
- 2 ст.л оливкового масла
- сок лимона
- 1 ст.л пармезана
- соль
- 30-50 мл воды (можно больше если соус загустел)
Способ приготовления:
1. Порежьте мелко капусту, огурцы произвольно.
2. Все ингредиенты для соуса переложите в чашу блендера, перебейте до однородности.
3. Полейте салат и перемешайте.
