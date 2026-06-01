Молодая капуста и огурцы – идеальное сочетание овощей для приготовления вкусных и полезных салатов. А заправлять такие салаты лучше всего маслом, йогуртом или сметаной, а также заправками из авокадо.

Кулинар поделилась в Instagram рецептом очень вкусного салата из капусты и огурцов, от которого худеют.

Ингредиенты:

молодая белокочанная капуста

свежий огурец

зеленый лук

Соус:

1 спелое авокадо

горсть шпината

1 зубчик чеснока

1-2 ст. л. кешью

сок 1/2 лимона

2-3 ст. л. миндального масла

1 ч. л. любого масла

щепотка черного перца

щепотка сухого имбиря

соль по вкусу

Способ приготовления:

1. Соус: все закидываем в чашу блендера и перебиваем до гладкого, кремового соуса.

2. Овощи порежьте.

3. Соединяем салат с соусом, добавляем микс семян, хорошо перемешиваем.

