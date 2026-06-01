Зеленый салат, от которого худеют: делимся легким рецептом блюда на каждый день
Молодая капуста и огурцы – идеальное сочетание овощей для приготовления вкусных и полезных салатов. А заправлять такие салаты лучше всего маслом, йогуртом или сметаной, а также заправками из авокадо.
Кулинар поделилась в Instagram рецептом очень вкусного салата из капусты и огурцов, от которого худеют.
Ингредиенты:
- молодая белокочанная капуста
- свежий огурец
- зеленый лук
Соус:
- 1 спелое авокадо
- горсть шпината
- 1 зубчик чеснока
- 1-2 ст. л. кешью
- сок 1/2 лимона
- 2-3 ст. л. миндального масла
- 1 ч. л. любого масла
- щепотка черного перца
- щепотка сухого имбиря
- соль по вкусу
Способ приготовления:
1. Соус: все закидываем в чашу блендера и перебиваем до гладкого, кремового соуса.
2. Овощи порежьте.
3. Соединяем салат с соусом, добавляем микс семян, хорошо перемешиваем.
