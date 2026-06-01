Зеленый салат, от которого худеют: делимся легким рецептом блюда на каждый день

Ирина Мельниченко
Кулинария
1 минута
468
Молодая капуста и огурцы – идеальное сочетание овощей для приготовления вкусных и полезных салатов. А заправлять такие салаты лучше всего маслом, йогуртом или сметаной, а также заправками из авокадо.

Кулинар поделилась в Instagram рецептом очень вкусного салата из капусты и огурцов, от которого худеют. 

Ингредиенты: 

  • молодая белокочанная капуста
  • свежий огурец
  • зеленый лук

Соус:

  • 1 спелое авокадо
  • горсть шпината
  • 1 зубчик чеснока
  • 1-2 ст. л. кешью
  • сок 1/2 лимона
  • 2-3 ст. л. миндального масла
  • 1 ч. л. любого масла
  • щепотка черного перца
  • щепотка сухого имбиря
  • соль по вкусу

Способ приготовления: 

1. Соус: все закидываем в чашу блендера и перебиваем до гладкого, кремового соуса.

2. Овощи порежьте. 

3. Соединяем салат с соусом, добавляем микс семян, хорошо перемешиваем. 

