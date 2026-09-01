Зеленый салат, от которого худеют: рецепт лучшего блюда для ужина

Ирина Мельниченко
Кулинария
1 минута
279
Рецепт полезного зеленого салата
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Салаты можно готовить из любых овощей, а особенно вкусно и полезно будет – из капусты, огурцов. Заправлять салаты лучше всего маслом, йогуртом, соусом из авокадо.

Легкий салат

Кулинар поделилась в Instagram рецептом очень вкусного и полезного зеленого салата, с очень вкусной заправкой из авокадо. 

Ингредиенты:

  • 1/2 кочана зеленой капусты
  • 1 огурец
  • 4-5 зеленых луковиц

Заправка: 

  • 1/2 авокадо
  • 20 г орехов (кешью, грецкие)
  • 1 зубчик чеснока
  • 1 ст.л. пармезана
  • 1/4 ч.л. соли
  • горсть свежего базилика или петрушки
  • горсть зеленого шпината
  • 20 мл оливкового масла
  • 50 мл воды

Способ приготовления: 

1. Порежьте капусту, огурцы. 

Овощи для салата

2. Смешайте все для заправки, полейте салат и перемешайте.

Соус для блюда

Есть можно сразу! 

Готовый салат

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