Зеленый салат, от которого худеют: рецепт лучшего блюда для ужина
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Салаты можно готовить из любых овощей, а особенно вкусно и полезно будет – из капусты, огурцов. Заправлять салаты лучше всего маслом, йогуртом, соусом из авокадо.
Кулинар поделилась в Instagram рецептом очень вкусного и полезного зеленого салата, с очень вкусной заправкой из авокадо.
Ингредиенты:
- 1/2 кочана зеленой капусты
- 1 огурец
- 4-5 зеленых луковиц
Заправка:
- 1/2 авокадо
- 20 г орехов (кешью, грецкие)
- 1 зубчик чеснока
- 1 ст.л. пармезана
- 1/4 ч.л. соли
- горсть свежего базилика или петрушки
- горсть зеленого шпината
- 20 мл оливкового масла
- 50 мл воды
Способ приготовления:
1. Порежьте капусту, огурцы.
2. Смешайте все для заправки, полейте салат и перемешайте.
Есть можно сразу!
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