Зеленый салат, от которого худеют: рецепт лучшего блюда для ужина

Салаты можно готовить из любых овощей, а особенно вкусно и полезно будет – из капусты, огурцов. Заправлять салаты лучше всего маслом, йогуртом, соусом из авокадо.

Кулинар поделилась в Instagram рецептом очень вкусного и полезного зеленого салата, с очень вкусной заправкой из авокадо.

Ингредиенты:

1/2 кочана зеленой капусты

1 огурец

4-5 зеленых луковиц

Заправка:

1/2 авокадо

20 г орехов (кешью, грецкие)

1 зубчик чеснока

1 ст.л. пармезана

1/4 ч.л. соли

горсть свежего базилика или петрушки

горсть зеленого шпината

20 мл оливкового масла

50 мл воды

Способ приготовления:

1. Порежьте капусту, огурцы.

2. Смешайте все для заправки, полейте салат и перемешайте.

Есть можно сразу!

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