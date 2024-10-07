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Жареная картошка с грибами и колбасками: рецепт сытного осеннего блюда для ужина
Жареная картошка с грибами – одно из самы простых и вкусных блюд для сытного осеннего ужина. Дополнят блюдо соления, а также салаты из свежих и полезных овощей, зелени.
Кулинар поделилась в Instagram рецептом жареного карофеля с шампиньонами, луком и колбасками.
Ингредиенты:
- Картофель – 1 кг
- Масло растительное — 3 ст. л.
- Соль – по вкусу
- Шампиньоны – 400 г
- Лук – 2 шт.
- Чеснок – 3 зуб.
- Баварские колбаски
- Укроп – пучок
Способ приготовления:
1. Порежьте слайсами картофель, грибы и лук.
2. Нагрейте сковороду, влейте масло и выложите первой картошку, слегка поджарьте картофель, далее всыпьте лук и грибы, жарьте все вместе до готовности. Добавьте специи.
3. Пожарьте отдельно колбаски или можно добавить к картофелю.
Перед подачей посыпьте зеленью и добавьте чеснок!
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