Жареная картошка с грибами и колбасками: рецепт сытного осеннего блюда для ужина

Ирина Мельниченко
Новости Кулинарии
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Рецепт блюда

Жареная картошка с грибами – одно из самы простых и вкусных блюд для сытного осеннего ужина. Дополнят блюдо соления, а также салаты из свежих и полезных овощей, зелени.

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Вкусный жареный картофель

Кулинар поделилась в Instagram рецептом жареного карофеля с шампиньонами, луком и колбасками.

Рецепт блюда

Ингредиенты:

  • Картофель – 1 кг
  • Масло растительное — 3 ст. л.
  • Соль – по вкусу
  • Шампиньоны – 400 г
  • Лук – 2 шт.
  • Чеснок – 3 зуб.
  • Баварские колбаски
  • Укроп – пучок

Способ приготовления:

1. Порежьте слайсами картофель, грибы и лук.

Картофель для блюда

2. Нагрейте сковороду, влейте масло и выложите первой картошку, слегка поджарьте картофель, далее всыпьте лук и грибы, жарьте все вместе до готовности. Добавьте специи.

Грибы и лук

3. Пожарьте отдельно колбаски или можно добавить к картофелю.

Приготовление блюда

Перед подачей посыпьте зеленью и добавьте чеснок!

Готовый картофель с луком и грибами

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