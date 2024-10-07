Жареная картошка с грибами – одно из самы простых и вкусных блюд для сытного осеннего ужина. Дополнят блюдо соления, а также салаты из свежих и полезных овощей, зелени.

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Кулинар поделилась в Instagram рецептом жареного карофеля с шампиньонами, луком и колбасками.

Ингредиенты:

Картофель – 1 кг

Масло растительное — 3 ст. л.

Соль – по вкусу

Шампиньоны – 400 г

Лук – 2 шт.

Чеснок – 3 зуб.

Баварские колбаски

Укроп – пучок

Способ приготовления:

1. Порежьте слайсами картофель, грибы и лук.

2. Нагрейте сковороду, влейте масло и выложите первой картошку, слегка поджарьте картофель, далее всыпьте лук и грибы, жарьте все вместе до готовности. Добавьте специи.

3. Пожарьте отдельно колбаски или можно добавить к картофелю.

Перед подачей посыпьте зеленью и добавьте чеснок!

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