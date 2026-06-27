Закуски из кабачка – лучшее блюдо на любой случай. Готовится кабачки 15 минут, а для начинки подойдет сыр любой, майонез, йогурт. А для яркого вкуса добавьте чеснок, зелень.

Редакция FoodOboz делится рецептом очень вкусных жареных кабачков с пикантной намазкой.

Ингредиенты:

кабачки

мука

масло

сыр любой

чеснок

зелень

майонез

специи

помидор

Способ приготовления:

1. Кабачки порежьте кружочками, обжарьте в мучном кляре.

2. Натрите сыр, добавьте чеснок, перемешайте и смажьте кабачки, сверху – помидор.

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