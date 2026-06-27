Жареные кабачки с намазкой: делимся рецептом закуски на любой случай
1 минута
1,0 т.
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Закуски из кабачка – лучшее блюдо на любой случай. Готовится кабачки 15 минут, а для начинки подойдет сыр любой, майонез, йогурт. А для яркого вкуса добавьте чеснок, зелень.
Редакция FoodOboz делится рецептом очень вкусных жареных кабачков с пикантной намазкой.
Ингредиенты:
- кабачки
- мука
- масло
- сыр любой
- чеснок
- зелень
- майонез
- специи
- помидор
Способ приготовления:
1. Кабачки порежьте кружочками, обжарьте в мучном кляре.
2. Натрите сыр, добавьте чеснок, перемешайте и смажьте кабачки, сверху – помидор.
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