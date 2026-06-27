Жареные кабачки с намазкой: делимся рецептом закуски на любой случай

Ирина Мельниченко
Кулинария
1 минута
1,0 т.
Жареные кабачки с намазкой: делимся рецептом закуски на любой случай
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Закуски из кабачка – лучшее блюдо на любой случай. Готовится кабачки 15 минут, а для начинки подойдет сыр любой, майонез, йогурт. А для яркого вкуса добавьте чеснок, зелень.

Жареные кабачки с намазкой: делимся рецептом закуски на любой случай

Редакция FoodOboz делится рецептом очень вкусных жареных кабачков с пикантной намазкой.

Ингредиенты:

  • кабачки 
  • мука
  • масло
  • сыр любой
  • чеснок
  • зелень
  • майонез
  • специи
  • помидор

Способ приготовления: 

1. Кабачки порежьте кружочками, обжарьте в мучном кляре.

Жареные кабачки с намазкой: делимся рецептом закуски на любой случай

2. Натрите сыр, добавьте чеснок, перемешайте и смажьте кабачки, сверху – помидор.

Жареные кабачки с намазкой: делимся рецептом закуски на любой случай

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