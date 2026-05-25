Жареные кабачки с сырной начинкой и помидорами: делимся рецептом вкусной закуски на любой случай

Ирина Мельниченко
Кулинария
1 минута
2,6 т.
Жареные кабачки с сырной начинкой и помидорами: делимся рецептом вкусной закуски на любой случай

Жареные кабачки – вкусное, просто в приготовлении блюдо, которое готовится 10 минут. Для яркого вкуса их лучше всего подавать с чесноком, сыром, помидорами, зеленью.

Жареные кабачки с сырной начинкой и помидорами: делимся рецептом вкусной закуски на любой случай

Кулинар поделилась в Instagram рецептом очень вкусных жареных кабачков в кляре, с сырной начинкой.

Ингредиенты:

  • кабачки – 2 шт.
  • яйца – 2 шт.
  • мука – для панировки
  • помидоры – 300 г
  • твердый сыр – 70 г
  • майонез – 70 г
  • укроп – по вкусу
  • чеснок – 4 зубчика
  • соль – по вкусу
  • черный перец – по вкусу
  • растительное масло – для жарки

Способ приготовления: 

1. Кабачки помойте и нарежьте кружочками средней толщины. Посолите, поперчите и оставьте на несколько минут.

Жареные кабачки с сырной начинкой и помидорами: делимся рецептом вкусной закуски на любой случай

2. Кляр: яйца взбейте. Обмокните кабачки и пожарьте до готовности.

Жареные кабачки с сырной начинкой и помидорами: делимся рецептом вкусной закуски на любой случай

3. Смешайте сыр с майонезом, намажьте кабачки и модно подавать. Сверху украсьте помидорами.

Жареные кабачки с сырной начинкой и помидорами: делимся рецептом вкусной закуски на любой случай

Также на OBOZ.UA вы можете ознакомиться с рецептами:

Сейчас мы готовим

Все рецепты