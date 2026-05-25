Жареные кабачки – вкусное, просто в приготовлении блюдо, которое готовится 10 минут. Для яркого вкуса их лучше всего подавать с чесноком, сыром, помидорами, зеленью.

Кулинар поделилась в Instagram рецептом очень вкусных жареных кабачков в кляре, с сырной начинкой.

Ингредиенты:

кабачки – 2 шт.

яйца – 2 шт.

мука – для панировки

помидоры – 300 г

твердый сыр – 70 г

майонез – 70 г

укроп – по вкусу

чеснок – 4 зубчика

соль – по вкусу

черный перец – по вкусу

растительное масло – для жарки

Способ приготовления:

1. Кабачки помойте и нарежьте кружочками средней толщины. Посолите, поперчите и оставьте на несколько минут.

2. Кляр: яйца взбейте. Обмокните кабачки и пожарьте до готовности.

3. Смешайте сыр с майонезом, намажьте кабачки и модно подавать. Сверху украсьте помидорами.

