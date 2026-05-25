Жареные кабачки с сырной начинкой и помидорами: делимся рецептом вкусной закуски на любой случай
Жареные кабачки – вкусное, просто в приготовлении блюдо, которое готовится 10 минут. Для яркого вкуса их лучше всего подавать с чесноком, сыром, помидорами, зеленью.
Кулинар поделилась в Instagram рецептом очень вкусных жареных кабачков в кляре, с сырной начинкой.
Ингредиенты:
- кабачки – 2 шт.
- яйца – 2 шт.
- мука – для панировки
- помидоры – 300 г
- твердый сыр – 70 г
- майонез – 70 г
- укроп – по вкусу
- чеснок – 4 зубчика
- соль – по вкусу
- черный перец – по вкусу
- растительное масло – для жарки
Способ приготовления:
1. Кабачки помойте и нарежьте кружочками средней толщины. Посолите, поперчите и оставьте на несколько минут.
2. Кляр: яйца взбейте. Обмокните кабачки и пожарьте до готовности.
3. Смешайте сыр с майонезом, намажьте кабачки и модно подавать. Сверху украсьте помидорами.
