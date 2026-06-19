Жареные ленивые вареники для завтрака: делимся простым рецептом оригинального блюда
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Ленивые вареники – лучшее блюдо для сытного и вкусного завтрака. Готовить их можно с разными начинками, вкусно будет с ягодами, маком.
Кулинар поделилась в Instagram рецептом очень вкусных ленивых вареников с маком, которые не будут распадаться.
Ингредиенты:
- творог 180 г (у меня 5 %)
- желток
- мука 1 ст.л.
- мак 1 ч.л.
- сахар (подсластитель) по вкусу
- цедра лимона (или цитрусовый экстракт)
- ванильный сахар
Способ приготовления:
1. К творогу добавляем все ингредиенты, кроме мака и муки, и хорошо перемешиваем.
2. Добавляем мак, муку и ложкой замешиваем тесто.
3. Посыпаем поверхность мукой, выкладываем тесто и формируем колбаску. Нарезаем на кусочки (мокрым ножом будет легче), посыпаем кусочки небольшим количеством муки, формируем их.
4. Варим в кипящей подсоленной воде (5 минут после того, как они всплывут)
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