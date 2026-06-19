Ленивые вареники – лучшее блюдо для сытного и вкусного завтрака. Готовить их можно с разными начинками, вкусно будет с ягодами, маком.

Кулинар поделилась в Instagram рецептом очень вкусных ленивых вареников с маком, которые не будут распадаться.

Ингредиенты:

творог 180 г (у меня 5 %)

желток

мука 1 ст.л.

мак 1 ч.л.

сахар (подсластитель) по вкусу

цедра лимона (или цитрусовый экстракт)

ванильный сахар

Способ приготовления:

1. К творогу добавляем все ингредиенты, кроме мака и муки, и хорошо перемешиваем.

2. Добавляем мак, муку и ложкой замешиваем тесто.

3. Посыпаем поверхность мукой, выкладываем тесто и формируем колбаску. Нарезаем на кусочки (мокрым ножом будет легче), посыпаем кусочки небольшим количеством муки, формируем их.

4. Варим в кипящей подсоленной воде (5 минут после того, как они всплывут)

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