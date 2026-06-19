Жареные ленивые вареники для завтрака: делимся простым рецептом оригинального блюда

Ирина Мельниченко
Кулинария
1 минута
138
Жареные ленивые вареники для завтрака: делимся простым рецептом оригинального блюда
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Ленивые вареники – лучшее блюдо для сытного и вкусного завтрака. Готовить их можно с разными начинками, вкусно будет с ягодами, маком. 

Жареные ленивые вареники для завтрака: делимся простым рецептом оригинального блюда

Кулинар поделилась в Instagram рецептом очень вкусных ленивых вареников с маком, которые не будут распадаться. 

Ингредиенты: 

  • творог 180 г (у меня 5 %)
  • желток
  • мука 1 ст.л.
  • мак 1 ч.л.
  • сахар (подсластитель) по вкусу
  • цедра лимона (или цитрусовый экстракт)
  • ванильный сахар

Способ приготовления: 

1. К творогу добавляем все ингредиенты, кроме мака и муки, и хорошо перемешиваем. 

Жареные ленивые вареники для завтрака: делимся простым рецептом оригинального блюда

2. Добавляем мак, муку и ложкой замешиваем тесто.

Жареные ленивые вареники для завтрака: делимся простым рецептом оригинального блюда

3. Посыпаем поверхность мукой, выкладываем тесто и формируем колбаску. Нарезаем на кусочки (мокрым ножом будет легче), посыпаем кусочки небольшим количеством муки, формируем их.

Жареные ленивые вареники для завтрака: делимся простым рецептом оригинального блюда

4. Варим в кипящей подсоленной воде (5 минут после того, как они всплывут)

Жареные ленивые вареники для завтрака: делимся простым рецептом оригинального блюда

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