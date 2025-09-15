Жареные пирожки – лучшее блюдо для перекуса. А готовить их можно практически из любого теста. А также можно и вовсе без него, заменив его лавашем, а также рисовой бумагой.

Видео дня

Кулинар поделилась в Instagram рецептом очень вкусных пирожков без теста, а из рисовой бумаги.

Ингредиенты:

Рисовая бумага

Для начинки:

Творог 400 г

Яйца 2 шт.

Зелень

Твердый сыр 100 г

Для заливки:

яйцо + молоко 80 мл

Способ приготовления:

1. Начинка: смешайте все ингредиенты, добавьте зелень.

2. Взбейте яйца с молоком, обмокните рисовую бумагу.

3. Выложите начинку, сверните и запекайте в духовке 20 минут при 180 С.

Также на OBOZ.UA вы можете ознакомиться с рецептами: