Жареные пирожки без теста за 5 минут: рассказываем, чем его заменить

Жареные пирожки – лучшее блюдо для перекуса. А готовить их можно практически из любого теста. А также можно и вовсе без него, заменив его лавашем, а также рисовой бумагой.

Пирожки без теста

Кулинар поделилась в Instagram рецептом очень вкусных пирожков без теста, а из рисовой бумаги.

Ингредиенты:

  • Рисовая бумага

Для начинки:

  • Творог 400 г
  • Яйца 2 шт.
  • Зелень
  • Твердый сыр 100 г

Для заливки:

  • яйцо + молоко 80 мл

Способ приготовления:

1. Начинка: смешайте все ингредиенты, добавьте зелень.

Начинка для пирожков

2. Взбейте яйца с молоком, обмокните рисовую бумагу.

Приготовление блюда

3. Выложите начинку, сверните и запекайте в духовке 20 минут при 180 С.

Готовые пирожки

