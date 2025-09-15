Видео дня
Жареные пирожки без теста за 5 минут: рассказываем, чем его заменить
Жареные пирожки – лучшее блюдо для перекуса. А готовить их можно практически из любого теста. А также можно и вовсе без него, заменив его лавашем, а также рисовой бумагой.
Кулинар поделилась в Instagram рецептом очень вкусных пирожков без теста, а из рисовой бумаги.
Ингредиенты:
- Рисовая бумага
Для начинки:
- Творог 400 г
- Яйца 2 шт.
- Зелень
- Твердый сыр 100 г
Для заливки:
- яйцо + молоко 80 мл
Способ приготовления:
1. Начинка: смешайте все ингредиенты, добавьте зелень.
2. Взбейте яйца с молоком, обмокните рисовую бумагу.
3. Выложите начинку, сверните и запекайте в духовке 20 минут при 180 С.
