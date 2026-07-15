Жареный картофель, как у бабушки: рецепт недорогого и вкусного ужина
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Если нужно быстро приготовить сытный ужин для всей семьи, стоит обратить внимание на жареный картофель со свининой. Для этого блюда понадобятся только доступные продукты, а результат получается ароматным и очень вкусным. Правильно обжаренное мясо и румяный картофель прекрасно сочетаются друг с другом. Такой рецепт пригодится как для буднего дня, так и для праздничного обеда.
Идея приготовления вкусного жареного картофеля опубликована на странице cook.with.yuliaa в Instagram.
Ингредиенты:
- свинина – 300 г
- картофель – 5-6 шт.
- лук репчатый – 1 шт.
- растительное масло – 3 ст.л.
- соль – по вкусу
- чёрный молотый перец – по вкусу
- приправа 10 овощей – 1 ч.л.
Способ приготовления:
1. Свинину промойте, просушите и нарежьте небольшими кусочками.
2. На разогретой сковороде с маслом обжарьте мясо до золотистой корочки.
3. Картофель очистите, нарежьте ломтиками или кубиками и добавьте к свинине.
4. Жарьте картофель вместе с мясом на среднем огне, периодически перемешивая, чтобы он равномерно подрумянился.
5. Лук нарежьте полукольцами или мелкими кубиками.
6. Когда картофель почти станет мягким, добавьте лук, соль, черный перец и приправу.
7. Хорошо перемешайте все ингредиенты и готовьте еще 5-7 минут, пока лук не станет мягким, а картофель полностью не приготовится.
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