Зимний салат из свеклы на каждый день: рассказываем, что добавить в блюдо для еще большей пользы

Салаты из свеклы – кладезь витаминов, особенно – в зимний и осенний период. Ко всему, свекла очень хорошо сочетается со всеми овощами, сельдью, луком, солеными огурцами. 

Редакция FoodOboz делится рецептом очень вкусного и полезного салата из свеклы и сельди.

Ингредиенты:

  • свекла запеченная
  • сельдь 
  • горошек
  • лук зеленый
  • масло 
  • специи

Способ приготовления:

1. Запеченную свеклу запеките, порежьте вместе с филе сельди и луком.

2. Добавьте горошек, специи и перемешайте.

