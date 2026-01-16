Зимний салат из свеклы на каждый день: рассказываем, что добавить в блюдо для еще большей пользы

Салаты из свеклы – кладезь витаминов, особенно – в зимний и осенний период. Ко всему, свекла очень хорошо сочетается со всеми овощами, сельдью, луком, солеными огурцами.

Редакция FoodOboz делится рецептом очень вкусного и полезного салата из свеклы и сельди.

Ингредиенты:

свекла запеченная

сельдь

горошек

лук зеленый

масло

специи

Способ приготовления:

1. Запеченную свеклу запеките, порежьте вместе с филе сельди и луком.

2. Добавьте горошек, специи и перемешайте.

Также на OBOZ.UA вы можете ознакомиться с рецептами: