Зимний салат из свеклы на каждый день: рассказываем, что добавить в блюдо для еще большей пользы
Салаты из свеклы – кладезь витаминов, особенно – в зимний и осенний период. Ко всему, свекла очень хорошо сочетается со всеми овощами, сельдью, луком, солеными огурцами.
Редакция FoodOboz делится рецептом очень вкусного и полезного салата из свеклы и сельди.
Ингредиенты:
- свекла запеченная
- сельдь
- горошек
- лук зеленый
- масло
- специи
Способ приготовления:
1. Запеченную свеклу запеките, порежьте вместе с филе сельди и луком.
2. Добавьте горошек, специи и перемешайте.
