Зимний салат из свеклы за 5 минут: самый простой и быстрый рецепт

Ирина Мельниченко
Кулинария
1 минута
939
Зимний салат из свеклы за 5 минут: самый простой и быстрый рецепт

Свекла – идеальный овощ для приготовления вкусных салатов и закусок. Стоит отметить, что свеклу можно очень быстро приготовить в микроволновке всего за 15 минут.

Зимний салат из свеклы за 5 минут: самый простой и быстрый рецепт

Кулинар поделилась в Instagram рецептом очень вкусного и очень быстрого в приготовлении свекольного салата. 

Зимний салат из свеклы за 5 минут: самый простой и быстрый рецепт

Ингредиенты: 

  • свекла (отварная) – 350 г
  • яйца – 3 шт. 
  • сыр твердый – 100 г
  • чеснок – 3 зуб. 
  • майонез – 2-3 ст.л.
  • специи: соль, перец – по вкусу

Способ приготовления: 

1. Свеклу и яйца отварить и остудить.

Зимний салат из свеклы за 5 минут: самый простой и быстрый рецепт

2. Потереть все составляющие на крупную терку.

Зимний салат из свеклы за 5 минут: самый простой и быстрый рецепт

3. В майонез выдавить чеснок, добавить специи, перемешать.

Зимний салат из свеклы за 5 минут: самый простой и быстрый рецепт

Также на OBOZ.UA вы можете ознакомиться с рецептами:

Сейчас мы готовим

Все рецепты