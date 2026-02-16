Все рецепты
Зимний салат из свеклы за 5 минут: самый простой и быстрый рецепт
Свекла – идеальный овощ для приготовления вкусных салатов и закусок. Стоит отметить, что свеклу можно очень быстро приготовить в микроволновке всего за 15 минут.
Кулинар поделилась в Instagram рецептом очень вкусного и очень быстрого в приготовлении свекольного салата.
Ингредиенты:
- свекла (отварная) – 350 г
- яйца – 3 шт.
- сыр твердый – 100 г
- чеснок – 3 зуб.
- майонез – 2-3 ст.л.
- специи: соль, перец – по вкусу
Способ приготовления:
1. Свеклу и яйца отварить и остудить.
2. Потереть все составляющие на крупную терку.
3. В майонез выдавить чеснок, добавить специи, перемешать.
