Свекла – идеальный овощ для приготовления вкусных салатов и закусок. Стоит отметить, что свеклу можно очень быстро приготовить в микроволновке всего за 15 минут.

Кулинар поделилась в Instagram рецептом очень вкусного и очень быстрого в приготовлении свекольного салата.

Ингредиенты:

свекла (отварная) – 350 г

яйца – 3 шт.

сыр твердый – 100 г

чеснок – 3 зуб.

майонез – 2-3 ст.л.

специи: соль, перец – по вкусу

Способ приготовления:

1. Свеклу и яйца отварить и остудить.

2. Потереть все составляющие на крупную терку.

3. В майонез выдавить чеснок, добавить специи, перемешать.

