Тирамису – самый простой и при этом вкусный домашний десерт, который готовится без теста и выпекания. Это и делает десерт простым и абсолютно элементарным в приготовлении.

Кулинар поделилась в Instagram рецептом очень вкусного и легкого классического тирамису.

Ингредиенты:

Кофе 2-3 чашки

Желтки 4 шт.

Сахар 70 г

Сливки 33-35% 250 мл

Маскарпоне 250 г

Сахарная пудра 50 г

Печенье Савоярди 200 г

Способ приготовления:

1. Отделяем белки от желтков и на водяной бане хорошо взбиваем 4 желтка с сахаром, снимаем с огня и охлаждаем. Важно не передержать, чтобы они не свернулись. Вода на водяной бане должна немного кипеть на среднем огне.

2. Взбиваем сливки, соединяем с маскарпоне и взбитыми желтками, добавляем сахарную пудру и хорошо взбиваем несколько минут.

3. Варим кофе и собираем наш тирамису: окунаем каждое печенье в кофе и выкладываем первый слой. Затем выливаем половину крема. Затем второй слой печенья и остаток крема. Сверху посыпаем какао через сито, накрываем пищевой пленкой и кладем в холодильник на пару часов, можно на ночь.

