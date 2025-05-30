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Значительно быстрее запекать вместе: как вкусно приготовить сочную курицу с картошкой на обед
Если нужно быстро приготовить сытный обед – используйте курицу и картофель. Эти продукты можно очень вкусно запечь, и у вас получится сразу сочное мясо и гарнир. Останется добавить только свежий салат.
Идея приготовления картофеля с курицей в духовке на обед опубликована на странице marafon18 6 в Instagram. Такого блюда хватит на всех.
Ингредиенты
- картофель – 500 г
- лук – 200 г
- бедро куриное (или филе) – 1 кг.
- помидоры – 250 г
Ингредиенты для соуса:
- масло – 40 г
- паста томатная – 30 г
- соль, любимые специи, чеснок.
- сметана – 50 г
- вода – 100 г
Способ приготовления:
1. Картофель нарезать пластинками, лук – кольцами.
2. Выложить овощ по периметру формы для запекания.
3. В середину выложить лук. Сверху мясо.
4. Залить соусом, выложить помидоры.
5. Накрыть пергаментом (предварительно смочить водой).
6. Отправить в духовку на 45-50 минут при температуре 180 градусов.
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