Значительно быстрее запекать вместе: как вкусно приготовить сочную курицу с картошкой на обед

Екатерина Ягович
Кулинария
2 минуты
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Значительно быстрее запекать вместе: как вкусно приготовить сочную курицу с картошкой на обед

Если нужно быстро приготовить сытный обед – используйте курицу и картофель. Эти продукты можно очень вкусно запечь, и у вас получится сразу сочное мясо и гарнир. Останется добавить только свежий салат.

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Идея приготовления картофеля с курицей в духовке на обед опубликована на странице marafon18 6 в Instagram. Такого блюда хватит на всех.

Значительно быстрее запекать вместе: как вкусно приготовить сочную курицу с картошкой на обед

Ингредиенты

  • картофель – 500 г
  • лук – 200 г
  • бедро куриное (или филе) – 1 кг.
  • помидоры – 250 г

Ингредиенты для соуса:

  • масло – 40 г
  • паста томатная – 30 г
  • соль, любимые специи, чеснок.
  • сметана – 50 г
  • вода – 100 г

Способ приготовления:

Значительно быстрее запекать вместе: как вкусно приготовить сочную курицу с картошкой на обед

1. Картофель нарезать пластинками, лук – кольцами.

Значительно быстрее запекать вместе: как вкусно приготовить сочную курицу с картошкой на обед

2. Выложить овощ по периметру формы для запекания.

3. В середину выложить лук. Сверху мясо.

Значительно быстрее запекать вместе: как вкусно приготовить сочную курицу с картошкой на обед

4. Залить соусом, выложить помидоры.

5. Накрыть пергаментом (предварительно смочить водой).

Значительно быстрее запекать вместе: как вкусно приготовить сочную курицу с картошкой на обед

6. Отправить в духовку на 45-50 минут при температуре 180 градусов.

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