Если нужно быстро приготовить сытный обед – используйте курицу и картофель. Эти продукты можно очень вкусно запечь, и у вас получится сразу сочное мясо и гарнир. Останется добавить только свежий салат.

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Идея приготовления картофеля с курицей в духовке на обед опубликована на странице marafon18 6 в Instagram. Такого блюда хватит на всех.

Ингредиенты

картофель – 500 г

лук – 200 г

бедро куриное (или филе) – 1 кг.

помидоры – 250 г

Ингредиенты для соуса:

масло – 40 г

паста томатная – 30 г

соль, любимые специи, чеснок.

сметана – 50 г

вода – 100 г

Способ приготовления:

1. Картофель нарезать пластинками, лук – кольцами.

2. Выложить овощ по периметру формы для запекания.

3. В середину выложить лук. Сверху мясо.

4. Залить соусом, выложить помидоры.

5. Накрыть пергаментом (предварительно смочить водой).

6. Отправить в духовку на 45-50 минут при температуре 180 градусов.

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