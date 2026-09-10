Осенью лучше всего готовить пироги с яблоками, сливами. Тесто для таких десертов лучше всего готовить их масла и яиц.

Кулинар поделилась в Instagram рецептом очень вкусного, пышного и ароматного сливового пирога.

Ингредиенты:

100 г масла

120 г сахара

щепотка соли

ваниль

2 яйца

150 г муки

1 ч.л. с горкой разрыхлителя

6-7 крупных слив или много мелких

+ 1 ст.л. сахара и 1 ч.л. корицы для посыпки пирога

Способ приготовления:

1. Смешайте масло с сахаром, разотрите, добавьте яйца, всыпьте муку, перемешайте.

2. Вылейте тесто в форму, сверху выложите сливы, посыпьте сахаром и корицей.

3. Выпекаем при 180 С 40-45 минут.

Подаем с мороженым!

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