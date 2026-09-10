Знаменитый сливовый пирог из газеты "The New York Times"!": делимся легким рецептом

Ирина Мельниченко
Кулинария
1 минута
48
Рецепт пирога со сливами
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Осенью лучше всего готовить пироги с яблоками, сливами. Тесто для таких десертов лучше всего готовить их масла и яиц.

Домашний пирог

Кулинар поделилась в Instagram рецептом очень вкусного, пышного и ароматного сливового пирога. 

Ингредиенты:

  • 100 г масла
  • 120 г сахара
  • щепотка соли
  • ваниль
  • 2 яйца
  • 150 г муки
  • 1 ч.л. с горкой разрыхлителя
  • 6-7 крупных слив или много мелких
  • + 1 ст.л. сахара и 1 ч.л. корицы для посыпки пирога

Способ приготовления: 

1. Смешайте масло с сахаром, разотрите, добавьте яйца, всыпьте муку, перемешайте.

Тесто для пирога

2. Вылейте тесто в форму, сверху выложите сливы, посыпьте сахаром и корицей.

Сливы для пирога

3. Выпекаем при 180 С 40-45 минут. 

Сколько готовить пирог

Подаем с мороженым! 

Готовый пирог

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