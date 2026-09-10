Знаменитый сливовый пирог из газеты "The New York Times"!": делимся легким рецептом
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Осенью лучше всего готовить пироги с яблоками, сливами. Тесто для таких десертов лучше всего готовить их масла и яиц.
Кулинар поделилась в Instagram рецептом очень вкусного, пышного и ароматного сливового пирога.
Ингредиенты:
- 100 г масла
- 120 г сахара
- щепотка соли
- ваниль
- 2 яйца
- 150 г муки
- 1 ч.л. с горкой разрыхлителя
- 6-7 крупных слив или много мелких
- + 1 ст.л. сахара и 1 ч.л. корицы для посыпки пирога
Способ приготовления:
1. Смешайте масло с сахаром, разотрите, добавьте яйца, всыпьте муку, перемешайте.
2. Вылейте тесто в форму, сверху выложите сливы, посыпьте сахаром и корицей.
3. Выпекаем при 180 С 40-45 минут.
Подаем с мороженым!
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