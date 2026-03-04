Одно из самых простых, сытных и вкусных блюд из картофеля – деруны. Готовить их можно с мясом, сыром, грибами.

Редакция FoodOboz делится рецептом очень хрустящих и вкусных, золотистых дерунов, которые элементарно готовятся.

Ингредиенты:

картофель

лук

чеснок

мука

яйца

специи

Способ приготовления:

1. Натрите картофель и лук, добавьте чеснок, яйцо, муку, специи и перемешайте.

2. Пожарьте деруны с двух сторон до золотистости.

Подавайте со сметаной!

Также на OBOZ.UA вы можете ознакомиться с рецептами: