Золотистые деруны с хрустящей корочкой: делимся самым легким рецептом сытного блюда

Ирина Мельниченко
Кулинария
1 минута
2,8 т.
Рецепт дерунов

Одно из самых простых, сытных и вкусных блюд из картофеля – деруны. Готовить их можно с мясом, сыром, грибами.

Редакция FoodOboz делится рецептом очень хрустящих и вкусных, золотистых дерунов, которые элементарно готовятся.

Ингредиенты: 

  • картофель
  • лук
  • чеснок
  • мука
  • яйца
  • специи

Способ приготовления: 

1. Натрите картофель и лук, добавьте чеснок, яйцо, муку, специи и перемешайте.

2. Пожарьте деруны с двух сторон до золотистости.

Подавайте со сметаной!

