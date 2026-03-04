Все рецепты
Золотистые деруны с хрустящей корочкой: делимся самым легким рецептом сытного блюда
Одно из самых простых, сытных и вкусных блюд из картофеля – деруны. Готовить их можно с мясом, сыром, грибами.
Редакция FoodOboz делится рецептом очень хрустящих и вкусных, золотистых дерунов, которые элементарно готовятся.
Ингредиенты:
- картофель
- лук
- чеснок
- мука
- яйца
- специи
Способ приготовления:
1. Натрите картофель и лук, добавьте чеснок, яйцо, муку, специи и перемешайте.
2. Пожарьте деруны с двух сторон до золотистости.
Подавайте со сметаной!
