Золотистые куриные крылышки в кока-коле: как вкусно приготовить на ужин

Екатерина Ягович
Кулинария
2 минуты
273
Золотистые куриные крылышки в кока-коле: как вкусно приготовить на ужин
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Куриные крылышки в кока-коле – это необычный, но простой способ приготовить ароматный и сочный ужин. Во время тушения мясо приобретает карамельную корочку и насыщенный вкус, сочетающий в себе соленые, сладкие и пряные нотки. Такое блюдо хорошо подходит для домашнего ужина или неформального застолья. Приготовление не требует сложных техник, а все ингредиенты доступны и привычны. Рецепт позволяет получить эффектное блюдо без длительного пребывания на кухне.

Идея приготовления золотистых куриных крылышек в кока-коле опубликована на странице фудблогерши vistovska cooking в Instagram.

Золотистые куриные крылышки в кока-коле: как вкусно приготовить на ужин

Ингредиенты:

  • куриные крылышки – 1,5 кг.
  • кока-кола – 500 мл.
  • соевый соус – 80 мл.
  • соль – по вкусу
  • сухой чеснок – по вкусу
  • копченая паприка – по вкусу
  • соус "Сладкий чили" – для подачи
  • кунжут – для посыпки

Способ приготовления:

Золотистые куриные крылышки в кока-коле: как вкусно приготовить на ужин

1. Куриные крылышки сначала нужно разрезать по суставам, чтобы они лучше прожарились и равномерно промариновались.

2. Затем переложить мясо в миску, добавить соевый соус, соль, сухой чеснок и копченую паприку.

Золотистые куриные крылышки в кока-коле: как вкусно приготовить на ужин

3. Все тщательно перемешать и оставить мариноваться на 30-60 минут.

4. После маринования крылышки обжарить на разогретой сковороде до появления золотистой корочки.

Золотистые куриные крылышки в кока-коле: как вкусно приготовить на ужин

5. Затем влить кока-колу и уменьшить огонь.

Золотистые куриные крылышки в кока-коле: как вкусно приготовить на ужин

6. Крылышки нужно тушить примерно 30 минут, периодически помешивая, пока жидкость не выпарится, а соус не загустеет и не карамелизует мясо.

7. Готовое блюдо посыпать кунжутом и подать вместе с соусом "Сладкий чили". За счет карамелизации крылышки приобретают глянцевую корочку и насыщенный вкус.

Золотистые куриные крылышки в кока-коле: как вкусно приготовить на ужин

8. Куриные крылышки в кока-коле получаются мягкими, сочными и с легкой сладковатой ноткой, что делает это блюдо популярным как для повседневного меню, так и для праздничного стола.

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