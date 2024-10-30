"Золотое молоко": как приготовить трендовый напиток этой осени

Эрика Ильина
Новости Кулинарии
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'Золотое молоко': как приготовить трендовый напиток этой осени

Золотое молоко – это напиток, ставший настоящим трендом осени. Он готовится с добавлением смеси специй и, как правило, кокосового молока. Считается, что это отличный способ сделать иммунитет еще крепче.

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Как правильно приготовить золотое молоко, в Instagram рассказала блогер с ником ket healing. Оказывается, этот напиток на протяжении многих веков готовят в Индии и там он называется Халди Дудх.

''Золотое молоко'': как приготовить трендовый напиток этой осени

Ингредиенты

  • Молоко (лучшее кокосовое) – 200 мл
  • Корица – ½ ч.л.
  • Имбирь молотый или свежий тертый – ¼ ч.л.
  • Черный перец – щепотка
  • Кардамон или мускатный орех – 1/8 ч.л.

Способ приготовления

1. Молоко вливаем в кастрюлю.

''Золотое молоко'': как приготовить трендовый напиток этой осени

2. Добавляем все специи и включаем нагрев.

''Золотое молоко'': как приготовить трендовый напиток этой осени

3. Нагреваем смесь в течение 10 минут. Кипятить не обязательно.

4. Даем напитку остыть. Процеживаем.

''Золотое молоко'': как приготовить трендовый напиток этой осени

5. При необходимости добавляем ½ ч.л. кокосового масла и меда.

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