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"Золотое молоко": как приготовить трендовый напиток этой осени
Золотое молоко – это напиток, ставший настоящим трендом осени. Он готовится с добавлением смеси специй и, как правило, кокосового молока. Считается, что это отличный способ сделать иммунитет еще крепче.
Как правильно приготовить золотое молоко, в Instagram рассказала блогер с ником ket healing. Оказывается, этот напиток на протяжении многих веков готовят в Индии и там он называется Халди Дудх.
Ингредиенты
- Молоко (лучшее кокосовое) – 200 мл
- Корица – ½ ч.л.
- Имбирь молотый или свежий тертый – ¼ ч.л.
- Черный перец – щепотка
- Кардамон или мускатный орех – 1/8 ч.л.
Способ приготовления
1. Молоко вливаем в кастрюлю.
2. Добавляем все специи и включаем нагрев.
3. Нагреваем смесь в течение 10 минут. Кипятить не обязательно.
4. Даем напитку остыть. Процеживаем.
5. При необходимости добавляем ½ ч.л. кокосового масла и меда.
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