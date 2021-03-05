3 ситні салати з м'ясом і фруктами
М'ясо та фрукти – ідеальне поєднання. Головне – знати, що і з чим поєднувати.
Редакція FoodOboz ділиться рецептами страв, у яких курка, качка та яловичина органічно поєднуються з апельсинами, яблуками і хурмою. Впевнені, що ці ситні салати можуть стати повноцінним обідом або вечерею.
Качка + апельсин
качине філе – 1 шт.
апельсин – 1 шт.
синя цибуля – половинка
мікс салату – 2 жмені
зерна граната – 1 ст. л.
лимон – 1/4 шт.
олія – 2 ст. л.
сіль, перець – на смак
Гострим ножем зробити розрізи на шкірі качиного філе: надрізати лише шкіру, не дорізаючи до м'яса. Це робиться для того, щоб зайвий жир рівномірно витопився у процесі приготування, шкірка стала хрусткою, а м'якоть рівномірно прогрілася.
Посмажити грудинку за рецептом Володимира Ярославського. Покрокову інструкцію приготування можна подивитися тут.
Салат помити, підсушити. Апельсин почистити від шкірки і білих плівок, нарізати скибочками або півкільцями. Цибулю почистити, тонко нашаткувати.
У миску викласти салатне листя, додати цибулю, апельсин і зерна граната.
Готове філе нарізати тонкими скибочками і викласти до решти інгредієнтів.
Посолити, поперчити, скропити лимонним соком і олією.
Яловичина + яблуко
смажена яловичина – 150-200 г
кисле яблуко – 1 шт.
мікс салату – 2 жмені
горіхи – 1 ст. л.
мед – 1 ст. л.
діжонська гірчиця – 1 ст. л.
олія – 2 ст. л.
сіль, перець – на смак
З яловичини приготувати стейк. Про те, як приготувати вдома соковитий стейк правильного просмаження, ми вам уже розповідали, докладну інструкцію можна подивитися тут. Готове м'ясо трохи остудити, нарізати шматочками.
З яблука видалити серцевину, нарізати тонкими скибочками.
У миску викласти салатне листя, додати яблуко, улюблені горіхи і нарізаний шматочками стейк.
У чашці змішати олію, мед, гірчицю, щіпку солі і перцю. Добре перемішати. Отриманою заправкою полити салат.
Курка + хурма
хурма – 1 шт.
відварена або запечена куряча грудинка – 150 г
рукола – 2 жмені
зерна граната – 1 ст. л.
волоські горіхи – 2 ст. л.
сіль, перець – за смаком
олія – 3 ст. л.
винний оцет або лимонний сік
Хурму помити, витерти насухо, нарізати скибками. Відварну або запечену курку нарізати кубиками.
Викласти все в глибоку миску, додати руколу, волоські горіхи і зерна граната.
Посолити, поперчити, полити лимонним соком та олією. Перемішати.
Раніше OBOZREVATEL розповідав про поєднання м'яса і хурми та пропонував окрім салату приготувати гостру сальсу з хурми до м'яса, закуску з хурми і хамону, а також запечену хурму із фаршем.