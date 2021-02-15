Як посмажити качине філе: інструкція від Володимира Ярославського

Шеф-кухар і суддя проєкту "МастерШеф" Володимир Ярославський розповів, як приготувати соковиту качину грудку. На сторінці в Instagram він виклав докладний рецепт, а також дав кілька професійних порад.

За словами Володимира Ярославського, для того, щоб приготувати хрустку зовні і соковиту всередині курячу грудку, необхідно купити "найсвіжіше філе і бажано там, де ви знаєте, що виробництво і умови ідеальні" (щоб подивитися відео, доскролльте новина до кінця).

качине філе – 1 шт.

сіль – на смак

перець – на смак

вершкове масло – 1 ст. л.

сухе вино – 3 ст. л.

яблуко – 1 шт.

Гострим ножем зробити розрізи на шкірі філе: надрізати тільки шкіру, не дорізаючи до м'яса. Це робиться для того, щоб зайвий жир рівномірно витопився в процесі приготування, шкірка стала хрусткою, а м'якоть рівномірно прогрілася. На холодну суху пательню (холодна і суха – ключовий момент) викласти філе шкірою вниз і поставити на середній (або навіть трохи нижче середнього) вогонь. Сковорода може бути будь-яка, навіть звичайна сталева. Довести до рум'яної засмаженої скоринки – цей процес займає 6-7 хвилин. На жирі, що витік з качки, обсмажити до рум'яності з другого боку. За часом це займає 1.5-2 хвилини. Готове філе відкласти в тепле місце на 10 хвилин: за цей час температура від країв проходить всередину і соки рівномірно розподіляються по м'ясу. Якщо розрізати філе відразу, весь сік витече на тарілку і м'ясо вийде сухим. Поки м'ясо відпочиває, почистити яблуко, видалити серцевину, розрізати на скибки і обсмажити їх до рум'яного кольору на жирі, який залишився від качки. Яблука викласти на тарілку, на сковорідку повернути качине філе і обсмажити його ще раз: тут просто потрібно зробити свіжу гарячу корочку, тому час обсмажування займає лише 30-40 секунд. Сіль і перець можна додавати на цьому етапі. Також Володимир Ярославський радить додавати для аромату свіжий розмарин, чебрець і розчавлений зубчик часнику. Ложкою прибрати зі сковороди зайвий жир (якщо його забагато), влити вино, випарувати, додати шматочок вершкового масла і смажити, помішуючи, на повільному вогні до консистенції соусу.

На етапі додавання вина можна додати трохи улюблених ягід: свіжі або заморожені (попередньо розморозити). Також не забувайте куштувати соус на смак і за необхідності додайте сіль, чорний перець і трохи цукру, якщо ягоди надто кислі.

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