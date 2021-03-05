3 сытных салата с мясом и фруктами
Мясо и фрукты – идеальное сочетание. Главное – знать, что и с чем сочетать.
Редакция FoodOboz делится рецептами блюд, в которых курица, утка и говядина органично сочетаются с апельсинами, яблоками и хурмой. Уверены, что эти сытные салаты могут стать полноценным обедом или ужином.
Утка + апельсин
утиное филе – 1 шт.
апельсин – 1 шт.
синий лук – половинка
микс салата – 2 жмени
зерна граната – 1 ст. л.
лимон – 1/4 шт.
растительное масло – 2 ст. л.
соль, перец – по вкусу
Острым ножом сделать разрезы на коже утиного филе: надрезайте только кожу, не дорезая до мяса. Это делается для того, чтобы лишний жир равномерно вытопился в процессе приготовления, кожица стала хрустящей, а мякоть равномерно прогрелась.
Пожарить грудку по рецепту Владимира Ярославского. Пошаговую инструкцию приготовления можно посмотреть здесь.
Салат помыть, подсушить. Апельсин почистить от кожуры и белых пленок, нарезать дольками или полукольцами. Лук почистить, тонко нашинковать.
В миску выложить салатные листья, добавить лук, апельсин и зерна граната.
Готовое филе нарезать тонкими ломтиками и выложить к остальным ингредиентам.
Посолить, поперчить, сбрызнуть лимонным соком и растительным маслом.
Говядина + яблоко
жареная говядина – 150-200 г
кислое яблоко – 1 шт.
микс салата – 2 жмени
орехи – 1 ст. л.
мед – 1 ст. л.
дижонская горчица – 1 ст. л.
растительное масло – 2 ст. л.
соль, перец – по вкусу
Из говядины приготовить стейк. О том, как приготовить дома сочный стейк правильный прожарки, мы вам уже рассказывали, подробную инструкцию можно посмотреть здесь. Готовое мясо немного остудить, нарезать ломтиками.
Из яблока удалить сердцевину, нарезать тонкими дольками.
В миску выложить салатные листья, добавить яблоко, любимые орехи и нарезанный кусочками стейк.
В чашке смешать растительное масло, мед, горчицу, щепотку соли и перца. Хорошо перемешать. Полученной заправкой полить салат.
Курица + хурма
хурма – 1 шт.
вареная или печеная куриная грудка – 150 г
руккола – 2 жмени
зерна граната – 1 ст. л.
грецкие орехи – 2 ст. л.
соль, перец – по вкусу
растительное масло – 3 ст. л.
винный уксус или лимонный сок
Хурму помыть, вытереть насухо, нарезать дольками. Отварную или запеченную курицу нарезать кубиками.
Выложить все в глубокую миску, добавить рукколу, грецкие орехи и зерна граната.
Посолить, поперчить, сбрызнуть лимонным соком и растительным маслом. Перемешать.
Ранее OBOZREVATEL рассказывал о сочетании мяса и хурмы и предлагал помимо салата приготовить острую сальсу из хурму к мясу, закуску из хурмы и хамона, а также запеченную хурму с фаршем.