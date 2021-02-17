М'ясо та хурма: 5 рецептів страв, яких ви ще не куштували

М'ясо та фрукти – класичне поєднання в кулінарії. І якщо качка з яблуками або курка з лимонами – це більш-менш стандартне поєднання, то м'ясо з хурмою, мабуть, – це щось новеньке.

Але новеньке зовсім не означає несмачне. До того ж, коли ще спробувати цей мікс, якщо не зараз? Хурма – зимовий овоч, м'яса надто сильно хочеться саме в холодну пору року, тож чом би й не поекспериментувати?

Редакція FoodOboz розповідає про поєднання найзимовішого овочу з різними видами м'яса.

Хамон і хурма – чудова закуска під вино. Джерело: saltandwind.com

Хурма + хамон

хамон

хурма

бальзамічний крем

Хурму нарізати скибками, загорнути в слайси хамона. Під час подачі трохи полити бальзамічним кремом.

За таким самим принципом можна приготувати брускети з хамоном і хурмою. Підсушений хліб змастити крем-сиром, викласти скибки хурми і слайси хамона, полити бальзаміком.

Якщо потушкувати курку з хурмою, можна отримати одразу м'ясо і гарнір. Джерело: abbeyskitchen.com

Хурма + курка

куряче філе – 3 шт.

хурма – 5 шт.

ріпчаста цибуля – 1 шт.

вода або бульйон – 1 склянка

сіль, перець – на смак

олія – для смаження

Курку помити, витерти насухо паперовими рушниками. Натерти сіллю та перцем, обсмажити в олії до золотавого кольору. Цибулю почистити, дрібно нарізати, обсмажити в каструлі з товстим дном у невеликій кількості олії. Коли цибуля стане прозорою, додати до неї курячі грудки і порізану кубиками хурму. Залити водою або бульйоном, довести до кипіння. Зменшити вогонь, накрити кришкою і тушкувати хвилин двадцять.

Фарширована хурма – зимовий аналог фаршированих перців. Джерело: nuggetmarket.com

Хурма + яловичина

яловичий фарш – 350 г

ріпчаста цибуля – 1 шт.

томатна паста – 1 ст. л.

гречка або рис – 50 г

хурма – 8 шт.

сіль, перець – на смак

олія – для смаження

Рис або гречку відварити до напівготовності. З хурми зрізати верхівки та зробити в плодах поглиблення. Цибулю почистити, дрібно нарізати, обсмажити в олії. Коли цибуля стане м'якою, додати на пательню фарш. Посолити, поперчити і смажити, поки м'ясо не втратить червоний колір. Додати відварений рис або гречку, томатну пасту і протушкувати все разом на середньому вогні хвилин 5-7. Отриманою сумішшю начинити хурму, викласти на застелене пергаментом деко і поставити в нагріту до 180 градусів духовку. Запікати 20-30 хвилин. За бажанням зверху можна посипати тертим сиром.

Гостра сальса з хурми стане чудовим доповненням до качиного філе. Джерело: feastingathome.com

Хурма + качка

качине філе – 1-2 шт.

хурма – 2 шт.

синя цибуля – 1 шт.

перець чилі – на смак

кінза або петрушка – 4 гілочки

сіль – на смак

лимон – половинка

олія – 2 ст. л.

Качине філе смажимо за рецептом Володимира Ярославського. Покрокову інструкцію можна подивитися тут. Хурму і цибулю нарізати дрібними кубиками, кінзу або петрушку порубати ножем. Додати за смаком сіль і перець чилі – можна порізати як свіжий стручок, так і додати сухі пластівці або порошок. Вичавити сік із половинки лимона, заправити олією. Добре перемішати і подавати до качиного філе.

Ситний салат з індичкою і хурмою може стати повноцінною стравою. Джерело: nibblesandfeasts.com

Хурма + індичка

хурма – 1 шт.

варена або печена індичка – 150 г

рукола – 2 жмені

зерна граната – 1 ст. л.

волоські горіхи – 2 ст. л.

сіль, перець – на смак

олія – 3 ст. л.

винний оцет або лимонний сік

Хурму помити, витерти насухо, нарізати скибками. Відварну або запечену індичку нарізати кубиками. Викласти все в глибоку миску, додати руколу, волоські горіхи та зерна граната. Посолити, поперчити, скропити лимонним соком і олією. Перемішати.

Раніше OBOZREVATEL розповідав, як можна власноруч приготувати крем-сир "Філадельфія", а також ділився з вами рецептами випічки із солодкими і солоними начинками.

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