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Лучшие продукты для летней жары

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Жара не лучшим образом влияет на рацион и режим сна. Эксперты определили продукты, которые нужно есть, чтобы не перегреваться в жаркую погоду. Кроме традиционных арбуза и мятных напитков, в список рекомендованных продуктов входят шпинат, перец чили и суп.

Диетолог Дэниел О'Шонесси составил для independent.co.uk список лучших продуктов, которые нужно есть, чтобы не перегреться. "Некоторые из ваших любимых блюд могут помочь сделать жару более терпимой, - пояснил диетолог. - Подбирая арбуз, куркуму и уменьшая количество углеводов и белка в своем рационе, вы надежно избавитесь от жары".

Суп - отличная еда в жару

Суп - отличная еда в жару

Getty

По словам О'Шонесси, несмотря на то, что суп традиционно считается зимним блюдом, тарелка супа вечером, когда температура начинает падать, может на самом деле помочь вам в жаркий период лета: "Это заставит вас больше потеть, но по мере испарения влаги тело охлаждается".

Перец чили является отличным выбором в жаркую погоду

Перец чили является отличным выбором в жаркую погоду

Getty

Он также считает, что острый перец чили является отличным выбором в жаркую погоду, объясняя, что содержащийся в нем капсаицин посылает мозгу сигнал о том, что тело перегрето. В результате вы будете больше потеть, чтобы охладить свое тело.

Куркума помогает справиться с жарой

Куркума помогает справиться с жарой

Getty

Сильный противовоспалительный эффект куркумы также делает ее хорошим вариантом в жаркую погоду. Куркумин, который является активным ингредиентом в специях, способствует хорошей циркуляции крови, ускоряет кровоток и охлаждает тело.

Диетолог также назвал лук в качестве продукта, который уже более 3000 лет используется в аюрведической медицине для лечения теплового удара.

10 кулинарных идей, чтобы охладить себя в жару

  1. Есть шпинат

  2. Съесть тарелку супа

  3. Выбрать блюда с перцем чили

  4. Есть арбуз

  5. Заправлять блюда куркумой

  6. Уменьшить потребление углеводов

  7. Сократить потребление мяса

  8. Есть лук

  9. Потреблять блюда и напитки, содержащие мяту

  10. Искать рецепты с кокосовым молоком

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