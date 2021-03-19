10 фото кулінарних "шедеврів", від яких вам перехочеться їсти
Мистецтво кулінарії зовсім не з легких, іноді спроби навчитись готувати перетворюються на справжню катастрофу на кухні. Злиплі макарони і підгоріла піца – зовсім не привід для відчаю.
Автори гастрономічних "шедеврів" не опускають рук і намагаються опанувати ці навички. Користувачі порталу Reddit часто публікують свої кулінарні невдачі з гумором. OBOZREVATEL зібрав страви, які розсмішили мережу.
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