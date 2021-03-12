8 міфів про їжу, в які всі чомусь вірять

У кулінарії є моменти, пояснення яким навряд чи хтось може дати, але в які всі чомусь вірять.

Редакція FoodOboz розповідає, яка інформація є неправдивою і чому не варто їй вірити.

Міф перший

Якщо додати сіль, вода закипить швидше. Ні, ні і ще раз ні.

Це один з найпоширеніших міфів, що не має нічого спільного з реальністю. Солона вода дійсно закипає швидше свіжої, але випереджає її лише на один градус Цельсія. Це підтверджено наукою, але на ділі цю різницю ви навряд чи відчуєте – якщо тільки рідина не буде складатися з солі на 20 і більше відсотків.

Міф другий

Відварені макарони обов'язково потрібно промивати холодною водою. І так, і ні.

Обробка пасти холодною водою необхідна лише в тому випадку, якщо вам треба різко зупинити процес приготування і домогтися стану аль-денте, при якому тісто залишається трохи недовареним. А взагалі промивати макарони не треба: крохмаль, що міститься в них, допомагає "зв'язати" всі інгредієнти і надає соусу тягучу консистенцію.

Міф третій

Куряча шкіра – жирна і дуже шкідлива. Жирна – так, шкідлива – немає.

Незважаючи на те, що в курячій шкірі дійсно міститься багато жиру, він не завдає шкоди організму. Вся справа в тому, що це ненасичені жири, які, поміж іншим, також входять до складу оливкової олії та мигдалю. Крім того, дослідження Гарвардської школи громадської охорони здоров'я довели той факт, що жир у курячій шкірі допомагає знизити рівень холестерину в крові і нормалізувати артеріальний тиск.

Міф четвертий

Молоко робить омлет пишнішим. На жаль, ні.

Молоко швидко випаровується, а білок, що міститься в ньому, згортається в піноподібну масу. Яйця ж самі по собі готуються набагато довше, і молоко ніяк не може вплинути на цей процес. Секрет пишного омлету – в приготуванні яєць на дуже низькій температурі. Білок підніметься і набуде потрібної текстури без сторонніх інгредієнтів. Треба лише запастися терпінням, тримати кришку закритою і зняти пательню з вогню трохи раніше, ніж треба – страва саме "дійде" до потрібної кондиції.

Міф п'ятий

Під час приготування весь алкоголь випаровується. Не зовсім так.

Міністерство сільського господарства США нещодавно опублікувало результати дослідження, які підтвердили той факт, що в стравах з алкоголем зберігається понад 40% спирту. Учасник експерименту протягом 2,5 годин тушкував м'ясо у винному соусі, і виявилося, що близько 95% спирту не випарувалося, а уввібралося в продукт. В іншій страві – соусі на основі французького лікеру Гран Марні – зберіглося близько 85% від початкового кількості алкоголю.

Міф шостий

Після теплової обробки овочі стають менш корисними. От і ні.

Дослідження показують, що жиророзчинні вітаміни А, D, Е і К чудово переносять теплову обробку, а каротеноіди при варінні в киплячій воді навіть збільшуються у кількості. А ось вітаміни В і С розчиняються у воді, тобто переміщаються в рідину, в якій їх варять. А це означає, що овочевий бульйон і суп не менш корисні, ніж свіжі овочі.

Міф сьомий

Рожевий сік, що сочиться з стейка – це кров. Ні.

Багато хто відмовляється їсти стейки середньої прожарки, бо не хоче їсти кров або боїться отримати отруєння. А рожева рідина, яка витікає з м'яса, тим часом – ніщо інше, як міоглобін, пігментований білок м'язової тканини. Його основна функція така ж сама, як і у гемоглобіну – створення кисневого резерву. У стейках прожарки well done міоглобіну ви не побачите – при тривалій тепловій обробці він темнішає.

Міф восьмий

Мікрохвилі "вбивають" всі корисні мікроелементи. Ні.

Принцип дії мікрохвиль полягає у випаровуванні молекул рідини, що знаходяться всередині продукту. Тому якщо навіть при більш тривалому тепловому впливі велика частина вітамінів і мінералів зберігається в незмінному вигляді, то короткочасне перебування в мікрохвильовій печі зруйнувати їх точно не зможе.

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