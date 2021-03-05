Як правильно готувати їжу: 7 порад, які стануть у нагоді кожному

У приготуванні їжі є безлічі нюансів, ігноруючи які можна не те, що зробити несмачну страву, але і повністю її зіпсувати.

Редакція FoodOboz дає кілька порад, які точно знадобляться на кухні і поліпшать смак вашої їжі.

Порада перша. Використовуйте спеції замість солі

Якщо їжа здається вам занадто прісною, не намагайтеся відкоригувати смак за допомогою солі. Спробуйте спочатку "пограти" зі спеціями: використовуйте сухі трави, прянощі та приправи. Додавайте у страву лимонний сік, часник і оцет, а також селеру, кінзу, орегано, тархун, базилік, петрушку, кумин, зіру, розмарин і гірчицю. Також смак можуть "освіжити" томати – як свіжі, так і в'ялені.

Порада друга. Не перегрівайте олію

Так, олію можна нагрівати, проте деякі види – наприклад, соняшникова або кокосова – починають горіти при дуже високій температурі. Якщо олія на сковороді почало диміти, просто знайте, що воно не лише втрачає свої корисні властивості, але й виділяє канцерогени, небезпечні для здоров'я. Та й у результаті цього ваша страва може набути неприємну гіркоту.

Порада третя. Не надто довго готуйте овочі

Вчені Каліфорнійського університету стверджують, що теплова обробка руйнує водорозчинні вітаміни – С і В, а також групу нутрієнтів, відомих як поліфеноли. Залежно від способу приготування втрати можуть скласти від 15 до 55%. Жиророзчинні вітаміни А, D, Е і К і антиоксидант каротин краще переносять вплив високих температур – але тільки якщо мова йде про варіння або приготування на пару. Під час смаження на сковорідці від корисних речовин в овочах практично нічого не лишається. Щоб отримати максимальну користь від овочів, найкраще їсти їх у сирому вигляді.

Порада четверта. Не чистіть усі фрукти і овочі

У шкірці деяких овочів і фруктів зосереджена основна кількість корисних речовин. Наприклад, картопляні шкірки на 50% складаються з харчових волокон, які втамовують відчуття голоду та допомагають їжі просуватися по травному тракту. У шкірці яблук міститься практично весь запас кверцетину – антиоксиданту, який перешкоджає розвитку онкологічних захворювань. А пухнаста шкірка ківі – багате джерело вітаміну Е і флавонодідов.

Порада п'ята. Не розтоплювати мед

Всі ми знаємо, що мед піддається природному процесу кристалізації і набуває консистенції густої пасти. При цьому корисні властивості він не втрачає і в такому вигляді може зберігатися роками, залишаючись смачним і ароматним. Проте багато людей розтоплюють його в каструлі або в мікрохвильовій печі, щоб повернути йому рідку форму. Не робіть так. При нагріванні понад 40 градусів мед починає швидко втрачати свої унікальні властивості і в результаті ви отримуєте просто калорійний сироп.

Порада шоста. Вимочуйте картоплю

У 2015 році в доповіді Агентства з безпеки продуктів ЄС були названі продукти, що містять небезпечну канцерогенну речовину – акриламід. У їхнє число потрапила і картопля. Науці відомо, що його рівень різко зростає при обсмажуванні або запіканні крахмалевмістних продуктів при високій температурі. До речі, тривале зберігання готової страви з картоплі також сприяє зростанню рівня акриламіду. Фахівці радять вимочувати чищені бульби картоплі протягом 2 годин перед тим, як почати готувати його.

Порада сьома. Не використовуйте "сиру" сіль

Всі ми знаємо, що сіль шкідлива, що затримує рідину в організмі, через що з'являється набряклість. Щоб зменшити її шкоду, фахівці радять не використовувати її в "сирому" вигляді: розчиняючись у процесі приготування і піддаючись впливу високих температур, мінерал завдає меншої шкоди ниркам, судинам і лімфатичній системі.

Раніше OBOZREVATEL розповідав про помилки, яких ми найчастіше припускаємося при готуванні та розігріванні їжі в мікрохвильовій печі.

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