Очікування vs жорстока реальність: 12 фото їжі на упаковці і в житті

Апетитна реклама їжі справляє враження на споживачів, але інколи реальність занадто відрізняється від того, що пропонують магазини і заклади харчування.

OBOZREVATEL знайшов фото їжі, які користувачі соцмереж публікували у рубриці "Очікування і реальність".

Виробник обіцяв багато начинки, а вийшло навпаки.

Очікування та реальність: головне побільше тіста. Джерело: Kenhamef / Reddit

Приваблива паляниця і котлетка в клярі зовсім не така, як на картинці.

Очікування та реальність: бургер виявився не дуже фотогінічним. Джерело: LAtaway1 / Reddit

Мав бути смачний сирний пиріг, а вийшла незрозуміла суміш.

Очікування та реальність: споживач сподівався на апетитну страву. Джерело: HorseMeatSandwich / Reddit

Схоже, у печиво забули покласти шоколад.

Очікування та реальність: шоколад занадто калорійний. Джерело: home404 / Reddit

Яскраві тістечка виявилися неабетитним пляцком.

Очікування та реальність: дайте ніж!. Джерело: Darling_Lemon / Reddit

Італійська паста з шпинатом і морепродуктами на картинці виявилася невеликою порцією макаронів з чотирма маленькими креветками в реальності.

Очікування та реальність: паста з морепродуктами виявилась пастою з вермішеллю. Джерело: Raoul_Dukes_Mayo / Reddit

Навіщо викидати залишки корінців капусти, якщо можна зробити ще одну пачку заморожених овочів.

Очікування та реальність: мікс заморожених коренів капусти. Джерело: slapshots_ehhh / Reddit

Дуже сирна паста виявилася сумішшю темного кольору, залитою дивним соусом.

Очікування та реальність: а де сир?. Джерело: windigooooooo / Reddit

Фотограф попрацював вправніше, аніж кухар.

Очікування та реальність: без ковбаси менше калорій. Джерело: kltaylor826 / Reddit

Смаколик мав бути з цілим арахісом і тягучою карамеллю.

Очікування та реальність: відомий Снікерс вже не той. Джерело: chillassbetch / Reddit

Головне – обрати зручне упакування, щоб не купити "кота в мішку". Але і тут виробник знайшов спосіб заощадити.

Очікування та реальність: хитрий маркетинговий хід. Джерело: borkavikti66 / Reddit

Сирний боул з вермішеллю та яловичиною. Краще перевіряти готову їжу з супермаркетів, щоб не залишитися голодним.

Очікування та реальність: не зовсім апетитна готова страва з супермаркету. Джерело: ATypicalWhitePerson / Reddit

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