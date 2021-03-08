Очікування vs жорстока реальність: 12 фото їжі на упаковці і в житті

Апетитна реклама їжі справляє враження на споживачів, але інколи реальність занадто відрізняється від того, що пропонують магазини і заклади харчування.
OBOZREVATEL знайшов фото їжі, які користувачі соцмереж публікували у рубриці "Очікування і реальність".
Виробник обіцяв багато начинки, а вийшло навпаки.
Приваблива паляниця і котлетка в клярі зовсім не така, як на картинці.
Мав бути смачний сирний пиріг, а вийшла незрозуміла суміш.
Схоже, у печиво забули покласти шоколад.
Яскраві тістечка виявилися неабетитним пляцком.
Італійська паста з шпинатом і морепродуктами на картинці виявилася невеликою порцією макаронів з чотирма маленькими креветками в реальності.
Навіщо викидати залишки корінців капусти, якщо можна зробити ще одну пачку заморожених овочів.
Дуже сирна паста виявилася сумішшю темного кольору, залитою дивним соусом.
Фотограф попрацював вправніше, аніж кухар.
Смаколик мав бути з цілим арахісом і тягучою карамеллю.
Головне – обрати зручне упакування, щоб не купити "кота в мішку". Але і тут виробник знайшов спосіб заощадити.
Сирний боул з вермішеллю та яловичиною. Краще перевіряти готову їжу з супермаркетів, щоб не залишитися голодним.
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